Здоровы! Повторное тестирование двух работников Нарвского дома попечения дало отрицательный результат

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Мэр Нарвы Алексей Евграфов поделился с prospekt.ee хорошей новостью – повторное тестирование двух сотрудников Нарвского дома попечения показало отсутствие вируса COVID-19 в организмах. Напомним, что взятые у этих двух нарвитян в начале апреля пробы показали заболевание коронавирусом.

Фото: архив prospekt.ee

Напомним, что 1 апреля проведенное в отношении 129 жителей Нарвского дома попечения тестирование выявило заболевание коронавирусом у пятерых клиентов, чувствовавших себя сравнительно хорошо (симптомы коронавируса у них отсутствовали и отсутствуют), но все же помещенных на карантин в самом социальном учреждении.

Повторные пробы этих пяти жителей дома показали, что они здоровы.

Вслед за тестированием клиентов 2 апреля взяли пробы у 69 социальных работников, так или иначе соприкасавшихся с домом попечения, и коронавирус был установлен у двоих.

Но и у них результаты повторных проб, взятых на днях, были отрицательными, рассказал нам мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Тем не менее, и пять клиентов дома попечении, я и двое его работников продолжают находиться на карантине.

Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова ранее сказала prospekt.ee, что сейчас нельзя уверенно сказать, что первые тесты были ошибочными на том основании, что их результаты противоречат повторным.

«Мы не знаем, как развивалась ситуация. Возможно, ранее в организмах этих людей присутствовал коронавирус, а сейчас его нет», - отмечала Светлана Кузнецова 7 апреля, допуская, что пятеро клиентов дома попечения могли за это время выздороветь, а COVID-19 они перенесли в легкой форме.

Таким образом, на данный момент лабораторно подтвержденный и не подвергнутый сомнению повторным анализом диагноз COVID-19 поставлен 20-летнему работнику нарвского McDonald и еще одному нарвитянину, недавно вернувшемуся из Швейцарии. Пять жителей Нарвского дома попечения и два его работника, согласно повторному тестированию, здоровы, но в общую статистику заболеваний коронавирусом они попадают, так как тесты не бывают ложноположительными (а только ложноотрицательными), указывают в Департаменте здоровья.

Роман Викулов

Prospekt.ee



