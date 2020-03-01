Аптеки и Maxima продают не медицинские маски, а маски от пыли

Новая партия масок, завезенная в эстонские аптеки и магазины оказались не медицинскими, а масками от пыли. Конечно же, это лучше, чем ничего, но теперь люди думают, что приобретают хирургические маски, а на самом деле массово закупают маски, предназначенные для защиты от пыли, сообщает Rus.Delfi.ee.

Фото: Euroapteek

Что интересно, такой же уровень фильтрации — у ткани обычной футболки, из которой сделать себе маску в разы дешевле.

Euroapteek же утверждает, что они продают маски, которые имеют все сертификаты ЕС и используются в медицинской сфере. Однако их сертификат — FFP1, что как раз и является уровнем фильтрации от пыли.

Аптека обещает, что со следующей недели в продажу поступят и маски уровня фильтрации FFP2.

Та же история с Maxima — поступившие в продажу защитные маски имеют уровень фильтрации FFP1.

При этом все предприятия, продающие в Эстонии маски от пыли, даже не упоминают об их реальном назначении и уровне фильтрации, а лишь ссылаются на сертификаты и добавляют фразу, что маски не гарантируют 100% защиты. По сути, это отвечает действительности — ни одна маска не может гарантировать 100% защиту от болезни.

Magnum вначале заявил, что благодаря им на рынок попадет больше миллиона хихрургических масок, что позже оказалось неправдой. Однако позже предприятие принесло извинения за ошибку и сообщило, что их продукция — защитные маски уровня FFP1 с 80% возможностью защиты.

А Euroapteek тем временем перепаковала маски в более маленькие партии "в интересах потребителя", но на их новой упаковке и вовсе отсутсвует информация о каком-либо уровне защиты.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора подчеркивает, что новая упаковка не является незаконной, но на ней должна быть информация на эстонском языке, которая содержит название "защитная маска", стандарт EN 149:2001+A1 2009 и класс защиты FFP1.

У масок FFP1 уровень защиты составляет 80% от микрочастиц более 0,3 микрометра. Вирусы же попадают в категорию 0,02-0,8 микрометров. У хирургических же масок эффективность фильтрации бактерий находится на уровне около 95%.