Распоряжение руководителя чрезвычайного положения: заразившихся COVID-19 бездомных нужно изолировать в приютах

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Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня распоряжение о мерах по защите бездомных от заражения COVID-19. Ограничения на передвижение для людей, у которых было диагностировано COVID-19, и лиц, находившихся в близком контакте с ними, будут распространены также на тех заразившихся, которые пользуются услугами приюта, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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Это означает, что заразившийся COVID-19 человек не имеет права покидать место своего пребывания с момента постановки диагноза до выздоровления, кроме случаев, когда речь идет о распоряжении медицинского работника или полицейского чиновника, а также ситуаций, представляющих опасность для жизни и здоровья. Ограничение распространяется также на тех находящихся в приюте людей, которые были в непосредственном контакте с заболевшим.

На остальных жильцов приюта распространяются те же права, что и на других людей, которые живут вместе с заболевшим, но сами не имеют симптомов заболевания и непосредственно не соприкасаются с больным.

Во время пребывания в приюте человеку должны быть обеспечены ежедневное питание и другая необходимая помощь. Для обеспечения безопасности в приюте необходимо, чтобы Департамент полиции и погранохраны проверял соблюдение ограничений на передвижение.

Учитывая, что в случае с приютами речь идет о неизбежной социальной помощи, прием как прежних, так и новых клиентов должен продолжаться. Лицо, обеспечивающее услугу, должно, в рамках имеющихся возможностей, обеспечить отдельное проживание новых клиентов в течение 14 дней.

Сегодня известно от двоих заразившихся COVID-19, которые регулярно пребывали в таллиннских приютах.

В Эстонии услугу приютов предлагают 18 организаций. Всего в приютах 626 мест. Больше всего мест в Таллинне – 264, в Тарту – 52, в Нарве – 61, в Пярну – 62. Заведений, предлагающих услугу приюта только для совершеннолетних, всего три – в Нарве, Хаапсалу и Рапла.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания. Ограничения действуют вплоть до изменения распоряжения, их необходимость будет оцениваться каждые две недели.



