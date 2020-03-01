Эстонские спасатели: вынужденные оставаться дома дети играют со спичками. Участились пожары

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По сообщению Лыунаского спасательного центра, за последнюю неделю участились пожары, связанные с тем, дети, из-за коронавируса вынужденные долго находиться дома, играют с огнем.

Фото: pixabay.com

В 17.47 в среду поступило сообщение о пожаре в деревне Пиккъярве волости Йыгева, где загорелся сарай с дровами. Спасатели не дали огню охватить расположенное поблизости здание и потушили пожар к 18.31. По предварительным данным, пожар связан с действиями мальчиков, находившихся неподалеку. Точные причины пожара выясняются.

В 20.27 в деревне Аарна волости Пылва загорелся пол в углу чердака старого пустующего хлева. Скорее всего, пожар вспыхнул из-за того, что дети играли с огнем. Точную причину установит инспектор спасательного центра.

«За последнюю неделю участились пожары, вызванные игрой детей с огнем. Просим родителей присматривать за детьми и запретить им игру с открытым огнем. Спички и зажигалки нужно держать там, где их не могут достать дети, детям нужно объяснить, чем опасен открытый огонь», - подчеркнули спасатели.



