Отсутствие нарвитян на заправках и в магазинах Ивангорода стало страшным ударом. Зато коронавируса нет!

Границу закрыли в ночь на 30 марта, то есть в новых условиях, без эстонских клиентов заправок, магазинов, такси, Ивангород живет уже больше недели, ярко убедившись в том, что без Нарвы и Северо-Востока Эстонии, выжить многим местным предприятиям крайне тяжело.

Как сообщил Delfi информированный источник, в Ивангороде ярче всего изменения с закрытием границы видны по показателям работы заправочных станций, которых в городе несколько и все они держались во многом благодаря Эстонии.

Самая популярная среди эстонских покупателей горючего заправка Neste, находящаяся в центре Ивангорода, по информации нашего источника, в ночные часы стала зарабатывать на порядок меньше.

”Эстонцы же за бензином всегда старались ездить ночью — так быстрее пересекать границы и работа не мешает. По ночам на Neste практически все заправлявшиеся машины были всегда с эстонскими номерами, да и днем они составляли не меньше половины от общего объема. До закрытия границы ночью выручка Neste достигала 250 тысяч рублей, а сейчас — в районе 15 тысяч”, — рассказал наш источник.

Ивангородцы информируют, что магазинчики, находящиеся по соседству с ивангородским погранично-таможенным пунктом у моста ”Дружба”, по-прежнему открыты, но чем живут, когда их практически единственные покупатели исчезли, непонятно. Рассказывают, что отсутствие нарвитян и других жителей Эстонии в сетевых магазинах, ”Пятерочках”, ”Магнитах”, стало заметно сразу после 30 марта уже по тому, что некоторые продукты вернулись на полки.

”За пару дней до этого гречка исчезла из ”Пятерочки”, в которую постоянно хожу, ее нарвитяне скупили. Теперь там опять три вида гречки лежат спокойно и дефицита прочих продуктов нигде нет”, — рассказал Delfi житель Ивангорода Максим.

По оценке ивангородского предпринимателя Юрия Костина, управляющего вместе со своей супругой двумя торговыми точками, с закрытием границы некоторые магазины потеряли до 80 процентов выручки, а многие потеряли половину. ”В Ида-Вирумаа же живет почти 150 тысяч человек и большинство их тех, у кого была возможность ездить в Россию, приезжали чтобы заправить автомобиль и заодно купить что-то, или приезжали специально для того, чтобы купить что-то конкретное, те же стройтовары”, — говорит Костин.

Его личный бизнес подкосило не столько отсутствие нарвитян в Ивангороде, сколько карантинные меры, принятые российскими властями. Юрий Костин торгует цветами и сейчас делает это только по предварительным заказам через интернет. Его супруга занимается магазином детских товаров, которому в условиях карантина работать разрешили, но действуют жесткие ограничения, клиентов не добавляющие.

”К счастью, Ивангород отчасти закрытый город — на въезде со стороны Питера у всех проверяют документы и тех, кто не имеет права здесь находиться, не пускают”, — отмечает Костин, говоря о том, что, к счастью, пока ни один ивангородец коронавирусом не заболел. В то же время, по его словам, ивангородцы не чувствуют себя хорошо защищенными от коронавируса — многие работают за пределами пограничного города, а уже в Кингисеппе зафиксированы зараженные коронавирусом. По официальным данным их пока трое (но люди говорят о пяти).

"В целом, ивангородцы не паникуют. Но народу на улицах мало, детей практически нет — если выходят, то только с родителями”, — рассказывает предприниматель, надеющийся, как и, надо полагать, все ивангородцы, на скорое прекращение эпидемии и восстановление постоянного потока посещающих Ивангород жителей Эстонии.