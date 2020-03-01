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Конвейер новостей9 апреля обновленное отделение экстренной помощи Нарвской больницы откроют для пациентов

Дата публикации: Сегодня, 13:28 Просмотрено: 345

6 апреля  после завершения реновациив Нарвской больнице  состоялось торжественное открытие отделения экстренной медицинской помощи, ЕМО (Erakorralise meditsiini osakond). 9 апреля в 14.00 обновленное отделение распахнет свои двери для пациентов.

9 апреля обновленное отделение экстренной помощи Нарвской больницы откроют для пациентов

Стоимость реновации и оснащения ЕМО в Нарвской больнице составила 2,2 млн евро, из которых 1 млн - дотация государства и 1,2млн - расходы больницы.

 

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