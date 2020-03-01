53-летняя женщина и еще двое умерли в Эстонии от коронавируса в минувшие сутки

Дата публикации: Сегодня, 12:09 Просмотрено: 223

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 37 новых случаев коронавируса, всего от коронавируса скончались 24 человека, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1277 тестов на COVID-19, три процента которых (37) оказались позитивными, сообщил департамент здоровья.

По данным регистра населения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьюмаа (20), Тартумаа (6), на Сааремаа (3), Ида-Вирумаа, Ярвамаа и Вырумаа по два, а в Пярнумаа один.

По состоянию на утро среды госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 139 людям, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 72 человека.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались находившаяся на лечении в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 92-летняя женщина и находившиеся в Курессаареской больнице 73-летний мужчина и 53-летняя женщина. По сообщению департамента здоровья, о смерти скончавшегося в понедельник в Курессаареской больнице 73-летнего мужчины сообщили задним числом. Всего в Эстонии от COVID-19 скончались 24 человека.

Со среды семейные врачи при обоснованных подозрениях могут направлять на анализы всех людей с указывающими на коронавирус симптомами вне зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. С точки зрения людей организация тестирования не изменится, при заболевании по-прежнему следует обращаться к семейному врачу, который примет решение о необходимости анализа и даст направление. Врачи индивидуально оценивают каждый отдельный случай.

Цель обновления стратегии тестирования — получить более точный эпидемиологический обзор распространения SARS-CoV-2 в Эстонии, чтобы точнее оценить уже произошедшие вмешательства и планировать дальнейшие меры. При изменении ситуации принципы тестирования вновь пересмотрят.

Всего в Эстонии сделано 24 813 тестов на коронавирус, из них позитивных 1185 (пять процентов). 37 процентов позитивных результатов зафиксированы в Саареском, а 32 — в Харьюском уезде. В уездах Ида-Виру, Тарту и Выру по шесть процентов позитивных результатов. 26 процентов позитивных результатов среди людей в возрасте от 65 лет.



