ВИДЕО:  Как правильно использовать защитную маску? Рассказывает и показывает Восточно-Таллинская центральная больница

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В связи с установленным чрезвычайным положением, при выходе из дома рекомендуется надевать маску. Чтобы наилучшим образом защитить здоровье, Восточно-Таллинская центральная больница делится следующими рекомендациями.

Фото: pixabay.com

Первое правило: прежде, чем надевать маску, необходимо тщательно вымыть руки. Больничные работники используют для мытья рук антисептик – он полностью уничтожает бактерии и вирусы за 30 секунд.



Вынимая маску из коробки, следите за тем, чтобы та сторона, которая в коробке смотрит наверх, при надевании оказалась снаружи, а не прилегала к лицу.

С одного края маски есть фиксатор – маску следует надевать так, чтобы фиксатор прилегал к спинке носа. Затем маску следует потянуть сверху вниз таким образом, чтобы она закрывала всю зону носа и рта. Если вы используете одноцветную маску, стоит запомнить, что складки должны быть направлены вниз, а не вверх.

Как снимать маску?

Снимая маску, следите за тем, чтобы не касаться руками ее внешней стороны, поскольку на нее могли попасть бактерии и вирусы. Маску следует снимать за расположенные сзади резинки, при этом нельзя касаться руками тканевой части маски.

После использования маску следует выбросить, а затем – снова продезинфицировать руки.

Медицинские маски предназначены для ношения в течение не более 2 часов – примерно за это время их внутренняя сторона становится влажной. Если на внутреннюю или внешнюю поверхности маски попадают капли (например, во время чихания или кашля), маску следует заменить. Маску нельзя заводить под подбородок, а при ношении маски ее нельзя касаться руками.

Посмотрите видеоролик, в котором координатор сестринской работы отдела инфекционного контроля Восточно-Таллинской центральной больницы Сигне Юхками учит, как правильно надевать защитную маску.





