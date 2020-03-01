Тестировать на коронавирус теперь будут всех людей с симптомами, независимо от возраста и наличия других заболеваний

Дата публикации: Сегодня, 18:19 Просмотрено: 639

Из принципов тестирования уберут ограничение, согласно которому сдающий анализ на коронавирус человек должен быть пожилым или иметь хронические заболевания, описал предстоящие изменения руководитель кризисного штаба Департамента здоровья, подполковник Ахти Варблане, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Vikerraadio.

Фото: pixabay.com

"Ситуация меняется быстро, поэтому мы хотим изменить принципы тестирования. Снимем ограничения по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Если все пойдет по плану, то начнем со среды. Это значит, что семейные врачи смогут посылать людей на тестирование. Конечно, для этого должны быть симптомы, здоровых людей без симптомов тестировать не будут", – рассказал Варблане в передаче "Репортерский час" на Vikerraadio.

Он пояснил, что ситуация изменилась со времени попадания вируса в Эстонию, когда Департамент здоровья только начал борьбу с инфекцией: "Тогда хотели выявить всех зараженных, изолировать их и найти всех, кто с ними контактировал. Была надежда, что заболеваемости удастся избежать. Распространение болезни свидетельствует о том, что по такой методике мы продолжать не можем".

По его словам, пока что есть надежда победить распространение вируса зонально: "На Сааремаа масштабное заражение, там битва в полном разгаре, в других уездах пока относительно спокойно. Вопрос в причине спокойствия: зараженных действительно мало или мы ошиблись с целью тестирования?"



