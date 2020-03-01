Сегодня в аптеках Benu начали поступать в продажу защитные маски

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Сегодня, 7 апреля, в аптеках Benu в продажу поступают защитные маски из партии средств индивидуальной защиты которая прибыла в воскресенье в Эстонию. Все аптеки Benu по всей республике будут снабжены масками не позднее завтрашнего дня.

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По словам финансового руководителя Benu Apteek, провизора Кайди Кельт, поступающая в аптеки Эстонии партия долгожданных защитных масок так велика, что, при их разумном приобретении, она покроет все потребности эстоноземельцев до конца чрезвычайного положения.





Речь идет о критически важном сейчас товаре. Имея цель сделать маски доступными для как можно большего числа соотечественников, мы распределили маски в упаковки по 10 шт, чтобы была возможность купить их небольшим количеством. Если человек сейчас остается дома с семьей и он не планирует в ближайшее время посещать места, где могут быть скопления людей, то ему и нет необходимости сразу же бежать в аптеку за масками, но это можно сделать именно тогда, когда возникнет реальная необходимость», - сказала Кельт.



«Если же посещение аптеки нельзя исключить, то в аптеке необходимо сохранять расстояние в 2 метра с другими посетителями», - пояснила Кельт и ободряет тем, что и это количество масок, которое сейчас поступает в аптеки, не является последним.





По словам Кельт, не стоит забывать, что использование маски не дает 100-процентной защиты от заражения коронавирусом (SARS-CoV-2). «Маски, поступившие в аптеки — это гигиенический товар, который предлагает достаточную защиту, чтобы помочь избежать заражения, но все же лучшая защита от распространяющегося вируса — это оставаться дома.





Если же у кого есть необходимость посещать публичные места, то в любом случае стоит носить защитные маски, следуя рекомендациям по их применению. В общем случае у продаваемых в аптеках масок максимальный срок использования составляет 3 часа. После смены маски необходимо тщательно помыть руки», - подчеркивает провизор Кельт.