ФОТО: В Нарва-Йыэсуу спасатели уничтожили на месте найденные снаряды времен Второй мировой

Дата публикации: Сегодня, 13:30 Просмотрено: 194

В понедельник спасатели обезвредили 15 различных боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных в Нарва-Йыэсуу: 14 советских снарядов и один боеприпас неизвестного происхождения.

Фото: Спасательный департамент.

Боеприпасы военного времени были обнаружены в деревне Аувере, сообщила во вторник пресс-служба Идаского спасательного центра.

На месте спасателями были уничтожены 13 советских 76-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, один советский 45-миллиметровый осколочный снаряд и один боеприпас неизвестного происхождения.

С приходом весны и теплой погоды саперы все чаще получают вызовы в связи с обнаруженными взрывоопасными боеприпасами. Поэтому спасательный департамент напоминает, что боеприпасы предназначены для того, чтобы убивать, ранить или причинения серьезные разрушения, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность.

"Не перемещайте и не берите с собой подозрительный предмет. Предупредите людей поблизости и не позволяйте никому приближаться к найденному объекту. Позвоните по номеру экстренной помощи 112 и следуйте инструкциям", - напоминают спасатели.

Боеприпасы могут различаться по размеру и форме. В Эстонии чаще всего находят патроны, минометные мины, ручные гранаты и снаряды. Находят также авиационные бомбы и взрывчатые вещества.



