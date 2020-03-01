ФОТО: В Нарва-Йыэсуу спасатели уничтожили на месте найденные снаряды времен Второй мировой

Конвейер новостей / В стране и мире / Регион / РеспубликаФОТО: В Нарва-Йыэсуу спасатели уничтожили на месте найденные снаряды времен Второй мировой
Дата публикации: Сегодня, 13:30 Просмотрено: 194
В понедельник спасатели обезвредили 15 различных боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных в Нарва-Йыэсуу: 14 советских снарядов и один боеприпас неизвестного происхождения.
Фото: Спасательный департамент.
Боеприпасы военного времени были обнаружены в деревне Аувере, сообщила во вторник пресс-служба Идаского спасательного центра.
На месте спасателями были уничтожены 13 советских 76-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, один советский 45-миллиметровый осколочный снаряд и один боеприпас неизвестного происхождения.
С приходом весны и теплой погоды саперы все чаще получают вызовы в связи с обнаруженными взрывоопасными боеприпасами. Поэтому спасательный департамент напоминает, что боеприпасы предназначены для того, чтобы убивать, ранить или причинения серьезные разрушения, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность.
"Не перемещайте и не берите с собой подозрительный предмет. Предупредите людей поблизости и не позволяйте никому приближаться к найденному объекту. Позвоните по номеру экстренной помощи 112 и следуйте инструкциям", - напоминают спасатели.
Боеприпасы могут различаться по размеру и форме. В Эстонии чаще всего находят патроны, минометные мины, ручные гранаты и снаряды. Находят также авиационные бомбы и взрывчатые вещества.