Эстонские работодатели за сутки запросили компенсации для 10 000 работников

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Дата публикации: Сегодня, 10:53 Просмотрено: 142

За первые сутки заявления на выплату компенсаций работникам подали 1640 работодателей, компенсации были запрошены для чуть более 10 000 работников.

Фото: pixabay.com

В среднем работодатель просил компенсацию на 5,6 работника. Первые выплаты будут сделаны Кассой по безработице в течение пяти дней, сообщил BNS представитель Кассы.

В понедельник Касса по безработице приступила к реализации новой антикризисной меры, согласно которой работодатели могут требовать компенсацию заплаты для работника в размере 70 процентов от предыдущей средней. Компенсация не превысит 1000 евро в месяц брутто.

Работодатель обязан выплатить работнику брутто-зарплату на сумму не менее 150 евро.



