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Конвейер новостей / В стране и мире / ЭкономикаЭстонские работодатели за сутки запросили компенсации для 10 000 работников

Дата публикации: Сегодня, 10:53 Просмотрено: 142

За первые сутки заявления на выплату компенсаций работникам подали 1640 работодателей, компенсации были запрошены для чуть более 10 000 работников.

Эстонские работодатели за сутки запросили компенсации для 10 000 работников

Фото: pixabay.com

В среднем работодатель просил компенсацию на 5,6 работника. Первые выплаты будут сделаны Кассой по безработице в течение пяти дней, сообщил BNS представитель Кассы.

В понедельник Касса по безработице приступила к реализации новой антикризисной меры, согласно которой работодатели могут требовать компенсацию заплаты для работника в размере 70 процентов от предыдущей средней. Компенсация не превысит 1000 евро в месяц брутто.

Работодатель обязан выплатить работнику брутто-зарплату на сумму не менее 150 евро.


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