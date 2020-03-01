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Конвейер новостей / В стране и миреФинляндия планирует приостановить до 13 мая продажу билетов на пассажирские суда

Дата публикации: Сегодня, 09:52 Просмотрено: 376

Правительство Финляндии объявило во вторник, что рекомендует транспортным компаниям с 11 апреля приостановить продажу билетов для пассажиров из Финляндии в Швецию, Эстонию и Германию, сообщает BNS. 

Финляндия планирует приостановить до 13 мая продажу билетов на пассажирские суда

Фото: pixabay.com

Рекомендация действует до 13 мая и не распространяется на грузоперевозки.

Пассажиры по-прежнему могут совершать поездки на судах с Аландских островов на материковую Финляндию, разрешено также неизбежное и обоснованное авиасообщение в Мариехамн из Стокгольма, Хельсинки и Турку.


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