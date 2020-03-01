Епископ Нарвский и Причудский Лазарь: усильте  молитву об избавлении Эстонии от болезнетворной инфекции

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С очередным обращением к православным Ида-Вирумаа выступил епископ Нарвский и Причудский Лазарь. Он призывает паству усилить молитву об избавлении Эстонии от болезнетворной инфекции, а веточки верды, куличи и пасху окроплять Святой водой дома.



Приводим обращением епископа Лазаря в полном объеме.

Дорогие братья и сестры, прихожане храмов Нарвы, Нарва-Йыесуу и Причудья!

В эти дни Великого поста нас, жителей Эстонии, многие европейские страны посетило тяжкое испытание вспыхнувшей эпидемии коронавируса.

Правительство Эстонской Республики ввело, как вы знаете, чрезвычайное положение, желая по возможности ослабить и локализовать агрессивную форму заболевания. На время угрозы массового заражения были закрыты школы, высшие и средние учебные заведения, торговые центры.

27 марта правительство порекомендовало воздержаться от многолюдных собраний, дабы максимально обезопасить общество и особенно представителей старшего поколения, которые согласно со статистикой более остальных подвержены опасности. Данные меры распространяются и на религиозные организации.

По этой причине мной было дано благословение совершать священнослужителями уставные богослужения в отсутствии прихожан. Мне как епископу, христианину больно сознавать, что в эти дни сугубой концентрации духовной жизни православных верующих многие из вас лишены возможности церковной молитвы, сила которой утверждается на обещании Спасителя: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»(Мф. 18.20).

Из новостных сообщений вы знаете, что пока остановить распространение коварной заразы не удается и количество инфицированных растет. Мы, священнослужители, в чью обязанность входит забота о духовном здоровье вверенной Богом паствы, надеялись к Дням Страстной недели и Святой Пасхи услышать утешающие новости о снятии или частичном ослаблении карантина. Однако опыт других стран, раньше нас столкнувшихся с этой бедой, говорит о преждевременных положительных прогнозах и свидетельствует о самом начале, выпавшего нам испытания.

Горько сознавать, что в этом году мы не сможем все вместе быть плечом к плечу в наших храмах на страстных богослуженияхи в День Христова Воскресения. Как христиане мы должны видеть в данных скорбных обстоятельствах смыл и Божественное назидание, которое, как кажется, может заключаться в осознании ценности повседневных радостей, казавшихся привычными и недостойными благодарственной молитвы Творцу, важности и необходимости церковной молитвы, многими нашими современниками пренебрегаемой в обычной спокойной жизни.

С Божией помощью уверен, что наша страна справится и мы выйдем из сложившегося кризиса обновленными, кто - то, безусловно, переоценит свои моральные ценности. Не унывайте, Господь не оставит нас и Пасхальная радость посетит наши сердца!

Приближаются Страстная и Пасхальная седмицы. По благочестивым нашим обычаям и обрядам мы в эти дни освящаем веточки вербы, куличи и пасхи.

Учитывая сегодняшнею ситуацию веточки вербы, приготовленные вами куличи и пасхи вы можете самостоятельно окропить Святой водой дома. Я прошу вас отнестись к данным мерам предосторожности с пониманием, сохранять спокойствие. Усильте молитву об избавлении Эстонии от болезнетворной инфекции, проявите повышенную заботу о своих близких, престарелых родителях и детях.

Прошу Вас в домашних своих молитвах молится следующей молитвой:

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ныдвижимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасатины, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.