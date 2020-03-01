Дистанционный (м)ученик: учеников, родителей и учителей приглашают поговорить об обучении на расстоянии

Конвейер новостейДистанционный (м)ученик: учеников, родителей и учителей приглашают поговорить об обучении на расстоянии
Дата публикации: Сегодня, 18:04 Просмотрено: 103
8 апреля пройдет онлайн-встреча родителей, учеников и учителей со специалистами из службы образования Нарвы.
Фото: pixabay.com
Идет уже какая-то по счету неделя карантина и дистанционного обучения, отмечают организаторы встречи. Шок и стресс уменьшились, и часть проблем решены. Но чего же нам ждать дальше?
Будут ли каникулы по расписанию или их перенесут?
Что насчет экзаменов в 9 и 12 классах?
Что делать, если оценки ухудшились из-за дистанционного обучения?
Почему учителя все еще очень много задают?
Родители устали быть учителями?
Куда обращаться за помощью?
На эти и другие возникающие у заинтересованных сторон вопросы обещают дать ответы нарвские муниципальные специалисты образованию.
Онлайн встреча пройдет в Zoom-группе (пароль – 123456) 8 апреля в 14:00.
После встречи будет доступна запись мероприятия.
Мероприятие проходит в рамках проекта Noorte Hääl Loeb (Vita Tiim MTÜ) совместно с Отделом культуры города Нарва. Проект поддержан фондом Active Citizens Fund in Estonia.