Дистанционный (м)ученик: учеников, родителей и учителей приглашают поговорить об обучении на расстоянии

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8 апреля пройдет онлайн-встреча родителей, учеников и учителей со специалистами из службы образования Нарвы.

Фото: pixabay.com

Идет уже какая-то по счету неделя карантина и дистанционного обучения, отмечают организаторы встречи. Шок и стресс уменьшились, и часть проблем решены. Но чего же нам ждать дальше?

Будут ли каникулы по расписанию или их перенесут?

Что насчет экзаменов в 9 и 12 классах?

Что делать, если оценки ухудшились из-за дистанционного обучения?

Почему учителя все еще очень много задают?

Родители устали быть учителями?

Куда обращаться за помощью?

На эти и другие возникающие у заинтересованных сторон вопросы обещают дать ответы нарвские муниципальные специалисты образованию.

Онлайн встреча пройдет в Zoom-группе (пароль – 123456) 8 апреля в 14:00.

После встречи будет доступна запись мероприятия.

Мероприятие проходит в рамках проекта Noorte Hääl Loeb (Vita Tiim MTÜ) совместно с Отделом культуры города Нарва. Проект поддержан фондом Active Citizens Fund in Estonia.