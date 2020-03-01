Чем заняться дома во время чрезвычайного положения: 5 нескучных идей

Дата публикации: Сегодня, 13:30 Просмотрено: 143

С учетом ситуации, которая сложилась в мире и Европе, в частности, врачи советуют проводить больше времени дома и избегать мест скопления людей. Это самый надежный способ позаботиться о здоровье. В современном мире домашнее времяпровождение вовсе не означает скучные вечера на диване.

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В этой статье собраны несколько вариантов интересного досуга в домашних условиях.

1. Самообразование и онлайн-курсы

Замедление ритма жизни – это отличное время, чтобы вспомнить о вещах, на которые раньше не хватало времени. Выучить иностранный язык, посетить курс писательского мастерства или пойти кулинарные курсы – сегодня все это возможно в интернете.

Хотя многие программы обучения уже давно доступны онлайн, сейчас многие провайдеры открыли бесплатный доступ к учебным программам. Как государственные, так и многие частные учебные заведения готовы предоставить доступ к своим платформам или лекциям бесплатно, или же за символическую цену.

Помимо этого, есть вариант заниматься с преподавателем онлайн. Изучать иностранный язык или осваивать игру на музыкальном инструменте можно с помощью видеозвонков и видеоконференций.

2. Виртуальные музеи, выставки и экспозиции

Музеи и галереи не отстают от образовательных платформ и также предлагают своим гостям встретиться в интернете. Большинство всемирно известных музеев позволяют осуществить онлайн экскурсию по их залам.

Например, онлайн-галерея Лувра позволяет не только прогуляться по коридорам, но и детально рассмотреть произведения искусства. Пройтись можно и по Эрмитажу, на сайте которого можно рассмотреть интересующие экспонаты, а также посмотреть фильм – кинопутешествие по музею.

Музей Орсе в Париже, музей Прадо в Мадриде и Галерея Уффици во Флоренции также рады своим виртуальным гостям.

3. Домашние спортивные тренировки

Если проводить много времени дома, рано или поздно тело напомнит о том, что ему не хватает физической активности. Чтобы не ждать, когда что-то заболит, надо продолжать заниматься спортом или хотя бы регулярно делать зарядку.

Для того, чтобы упражнения не казались скучными и не надоедали, есть различные онлайн тренировки, а также аксессуары для занятий спортом с элементом дополненной реальности. Среди последних особое место занимает Ring Fit Adventure от Nintendo. Это приспособление вышло в конце прошлого года и стало настолько популярно, что производитель извинился за то, что не пользователям приходится ждать, пока будет готова следующая партия.

4. Онлайн казино

У сегодняшних онлайн казино огромный выбор игр на любой вкус. Посещая виртуальные залы азартных заведений, например, этот сайт, можно выбрать именно то, что хочется. Множество слотов, рулеток, карточных игр не дадут скучать даже заядлым игрокам. Единственное правило – это выбор хорошего казино, которое следит за качеством игр, а также благополучием пользователей.

Отдельного внимания заслуживают игровые автоматы, которые еще называют слотами. Они похожи на свои реальные аналоги, но компьютерная графика позволяет делать то, что обычным казино недоступно. Игроки могут выбирать слоты из сотен вариантов, которые предлагают различные сайты.

Виртуальные азартные игры постоянно совершенствуются. Появляются новые поколения игр с хорошей графикой и интересными алгоритмами, как, например, эта страница на эстонском здесь. Выбор той или иной игры – это исключительно дело вкуса.

5. Хорошие книги

Свободное время дома – это повод почитать хорошую книгу. У многих лежит целая стопка книг, которые жду своего часа. Книги не только повышают образованность и расширяют кругозор, они также отлично помогают снизить уровень стресса.

Если же книг дома не так много, их можно заказать с доставкой на дом в интернет-магазине или же купить электронную версию. Многие сайты, а также известные люди, регулярно публикуют обзоры интересных книг, чтобы найти чтение по душе.

Помимо предложенных советов, дома можно просто отдохнуть и насладиться тишиной.



