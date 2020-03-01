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Дата публикации: Сегодня, 10:39 Просмотрено: 73

Департамент шоссейных дорог в понедельник  6 апреля  приступил к повышению максимально разрешенной скорости на государственных дорогах с отдельными проезжими частями, пишет rus.err.ee.

Начинается повышение максимально разрешенной скорости на дорогах

Фото: pixabay.com

В этом году летний скоростной режим с предельной скоростью 110 км/ч будет действовать на автомагистралях общей протяженностью 143 км, а ехать со скоростью 100 км/ч можно будет на дорогах общей протяженностью 25 км, сообщило ведомство.

В этом году, как и годом ранее, максимально разрешенную скорость повысят на четырехполосных автомагистралях и на дорогах с разделительной полосой по типу 2+1, на двухполосных дорогах максимально разрешенной скоростью останется 90 км/ч.

Власти советуют водителям учитывать погодные условия и выбирать скорость с умом, поскольку максимально допустимая скорость - это возможность, а не обязанность.


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