Учителя подали Рийгикогу обращение. «Образование должно быть надполитичным»

Дата публикации: Сегодня, 10:24 Просмотрено: 306

Учителя, преподаватели и научные сотрудники выражают серьезное возмущение по поводу сокращения полномочий Рийгикогу в области принятия решений по вопросам образования во время чрезвычайной ситуации и считают недопустимым продолжение такой ситуации после прекращения чрезвычайной ситуации.

В воскресенье 224 учителя, преподавателя, куратора, научных сотрудника и студентов педагогических специальностей обратились в комиссии Рийгикогу по культуре и праву и к фракциям партий в связи с поданным в четверг в Рийгикогу проектом, предлагающим на неопределенное время ограничить полномочия Рийгикогу в сфере образования Эстонии.

Подписавшиеся считают, что «недопустимо использовать чрезвычайное положение для сокращения полномочий Рийгикогу по принятию решений в сфере образования и после окончания чрезвычайного положения», - отметил направленном в BNS в понедельник пресс-релизе председатель правления Эстонского общества учителей истории и общественных наук Мадис Сомелар.

В заявлении говорится, что Министерство образования и науки подготовило поправки к закону об основных школах и гимназиях, касающиеся оценки учащихся в чрезвычайных ситуациях и общей реорганизации с целью создания условий для окончания основных школ и гимназий.

По словам Сомелара, согласно проекту, изменения в установлении итоговых условий основной школы и старшей средней школы не ограничиваются продолжительностью особой ситуации, но будут применимы и в следующие школьные годы.

«Мы сожалеем о том, что Министерство образования и науки в настоящее время пытается использовать особое положение, чтобы через правовую комиссию добиться изменений в области образования, с которыми комиссия по культуре Рийгикогу не согласился осенью 2019 года, - сказал Сомелар. - Мы считаем основное право - право на образование - настолько важным для всего эстонского общества, что принципиальные изменения в образовании должны входить в компетенцию Рийгикогу и оставаться в компетенции Рийгикогу».

«Образование должно быть надполитичным», - сказал Сомелар, отметив, что в Рийгикогу представлен самый широкий спектр партий, который возможен на государственном уровне представительной демократии.

«Мы считаем, что Рийгикогу не должен поддерживать изменения в области образования, упомянутые в представленном проекте, так как это наносит значительный ущерб представительной демократии Эстонии, снижает полномочия Рийгикогу в принятии решений и дает понять обществу, что чрезвычайное положение подходит для реализации ранее невыполненных политических целей и перемен, передавая полномочия по принятию решений от Рийгикогу правительству», - говорится в заявлении Сомелара.

Члены общества также обратились с этим вопросом к канцлеру юстиции, говорится в сообщении.

Согласно заявлению, еще пять человек присоединились поставили свои подписи поздно вечером в воскресенье, и сбор подписей будет продолжен.

В понедельник комиссия по культуре Рийгикогу обсудит законопроект в 11 часов утра, а пленарное заседании Рийгикогу в 15 часов.



