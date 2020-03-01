Обращение Ратаса: ношение маски должно стать сейчас нормой

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"Во время распространения коронавируса много говорилось о ношении и эффективности защитных масок и обычных масок для лица. В желании позаботиться о своем здоровье и о здоровье других нет ничего постыдного. Поэтому и в Эстонии ношение маски для лица в людных местах во время вспышек вируса также должно стать социальной нормой", - заявил Юри Ратас вечером 5 апреля в обращении, которое транслировал телеканал ETV+ с переводом на русский язык.

Rus.err.ee приводит полный текст обращения Ратаса, прозвучавшего в эфире и ЭТВ+.

Полный текст обращения

Дорогие жители Эстонии!

Через неделю исполнится месяц с момента введения в Эстонии чрезвычайного положения. На сегодняшний день мы сделали более 21 000 тестов на коронавирус и определили с их помощью почти 1 100 инфицированных. Я выражаю глубочайшие соболезнования близким жертв COVID-19 и желаю крепкого здоровья всем, кто борется с этой болезнью.

Введенные ограничения и ответственное поведение людей помогли сохранить рост количества инфицированных в Эстонии на стабильном уровне. Надеемся, что в течение ближайших недель за этим последует и снижение заболеваемости. До победы над вспышкой вируса нам всем нужно вести себя таким образом, словно мы сами являемся носителями вируса. Мы должны избегать малейшей возможности передать его кому-то еще.

Поэтому приходящие почти каждый день сообщения о людях и компаниях, которые подрывают усилия всего нашего общества, вызывают серьезное беспокойство. Ни одна инициатива и ни одно собрание не стоят вероятности, что болезнь может незаметно распространиться во время их проведения. На болезненном примере многих стран мы видели, насколько велик этот риск.

Вы можете вернуться со встречи в компании внешне здоровым, но при этом принести смертельную болезнь более старшим членам вашей семьи или соседу, у которого плохое здоровье. Полученная от спутника инфекция может отправить в больницу и вас самих. За количеством зараженных, госпитализированных, нуждающихся в интенсивной терапии и отдавших свои жизни, стоят люди и семьи, живущие среди нас, чьи заботы и горе глубоки и реальны.

Уважаемые зрители! Во время распространения коронавируса много говорилось о ношении и эффективности защитных масок и обычных масок для лица. В желании позаботиться о своем здоровье и о здоровье других нет ничего постыдного. Поэтому и в Эстонии ношение маски для лица в людных местах во время вспышек вируса также должно стать социальной нормой.

Это не обязательно должна быть медицинская маска. Наш Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора разработали учебное пособие, как изготовить маски в домашних условиях и что следует учитывать при их ношении. Вы можете найти это руководство на сайте департамента, в государственных информационных каналах или в средствах массовой информации.Эстония является одной из стран с наибольшим количеством сделанных тестов на коронавирус на человека.

В то же время, по-прежнему слышно о людях с серьезными симптомами, которые не получили направления на тестирование. Конечно, самое важное - сосредоточиться на защите групп риска, но у семейных врачей есть право направлять на тестирование всех других людей с симптомами. Я благодарю семейных врачей, которые действовали таким образом, и я продолжаю призывать использовать эту возможность.

Чрезвычайное положение и введенные ограничения однажды закончатся. Мы еще не знаем, когда сможем начать постепенно возвращаться к повседневной жизни, но мы работаем над тем, чтобы найти эти ответы. К сожалению, мы все еще находимся в фазе усиления вспышки заболеваемости, но, прилагая усилия все вместе, мы достигнем стабилизации ситуации и спада. А пока нам нужно с терпением отнестись к неудобствам и позаботиться о себе.

Государственная канцелярия в настоящее время совместно с медицинскими экспертами, учеными, государственными учреждениями, а также предприятиями и общественными объединениями составляет план нашего выхода из кризиса. Он может основываться только на фактах, научном анализе и наших наилучших имеющихся знаниях. И здесь тоже есть простой принцип - лучше чуть больше перестраховаться, чем потом серьезно сожалеть.

Я от всего сердца благодарю всех наших людей, чья повседневная работа представляет собой борьбу с вирусом, а также тех, кто поддерживает их своей работой. Я благодарен и народу Эстонии, который следует правилам и рекомендациям, установленным с целью ограничения распространения вируса, защищая таким образом жизни и здоровье всех.

Желаю всем нам здоровья и берегите себя!



