За последние сутки в Ида-Вирумаа выявлено 16 инфицированных коронавирусом

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9 из 16 заболевших кооронавирусом, выявленных за последние сутки, связаны с Алутагузеским попечительским центром, расположенным в Мяэтагузе.

Фото: pixabay,com

По данным Департамента здоровья, в настоящее время в уезде насчитывается 61 человек, зараженный коронавирусом.

Как пишет портал новостей вещания со ссылкой на региональное издание "Северное побережье", 16 новых зараженных на данный момент является наибольшим числом выявленных заболевших за одни сутки в Ида-Вирумаа.

Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марью Муузикус сказала, что положительным оказался тест у восьми жильцов и одного сотрудника Алутагузеского попечительского центра, также новые зараженные были выявлены за последние сутки среди жителей Силламяэ, Кохтла-Ярве и волости Люганузе.

По словам Муузикус, в течение последних суток ни одного положительного теста не добавилось из Нарвы.

Как сообщал портал ERR Новости ранее, первый зараженный коронавирусом в Алутагузеском попечительском центре был обнаружен неделю назад, еще пять случаев добавились в течение недели. Один из заболевших, 90-летний мужчина, скончался во вторник вечером в Ида-Вируской центральной больнице.







