Из-за теплой зимы почти половина тюленят и все детеныши нерпы погибли

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Теплая зима, во время которой на море и в заливах у берегов Эстонии лед так и не появился, скорее всего привела к гибели более половины появившихся на свет детенышей серого тюленя и, скорее всего, к гибели всех детенышей нерпы, считает морской биолог Ивар Юсси.

Фото: pixabay.com

Точное количество потомства серых тюленей, а также масштабы смертности их детенышей в этом году узнать не удастся, поскольку из-за чрезвычайного положения морские биологи не смогли больше попасть на остров Сааремаа для проведения наблюдений, сказал Юсси в интервью BNS.

„Учитывая опыт прошлых теплых зим, можно предположить, что смертность среди детенышей крупных морских животных на островах составила не менее 50%», - предположил Юсси.

Ученый добавил, что ранее родившимся детенышам повезло больше, поскольку они еще до того, как поголовье тюленей резко возросло, успели напитаться материнским молоком.

„Смертность среди детенышей в условиях роста численности поголовья в теплые зимы, к сожалению, одно из комплексных явлений, - сказал Юсси. - Самки теряют своих детенышей, выжившие начинают кружить в поисках матери, чужие детеныши отталкивают от самок своих. В свою очередь, тюленята в поисках матери теряют много энергии, слабеют и заболевают».

По оценке Ивара Юсси, более или менее адекватную картину происходящего с тюленями можно получить с помощью записей на видеокамеру, установленную в районе Вильсанди. «Зрелище тяжелое, грязные и худые новорожденные тюленята — но такова судьба тюленей, когда они вынуждены производить детенышей на свет в условиях отсутствия льда и под дождем, - рассказал Юсси. - В этот же период там же собираются орлы, которые поедают останки погибших тюленят. Живых детенышей они обычно не трогают. А вот детенышей нерпы они ловят, поскольку они значительно меньше»Теплая зима, во время которой на море и в заливах у берегов Эстонии лед так и не появился, скорее всего привела к гибели более половины появившихся на свет детенышей серого тюленя и, скорее всего, к гибели всех детенышей нерпы, считает морской биолог Ивар Юсси.

Точное количество потомства серых тюленей, а также масштабы смертности их детенышей в этом году узнать не удастся, поскольку из-за чрезвычайного положения морские биологи не смогли больше попасть на остров Сааремаа для проведения наблюдений, сказал Юсси в интервью BNS.

Юсси добавил, что о поголовье нерпы исследователям мало что известно, ученые пока не видели в этом году ни одного детеныша. «Не исключено, что все родившиеся в наших водах детеныши нерпы погибли, это только предположение. Я даже не могу себе представить, куда они их могли произвести на свет, раз не было льда».

С 15 апреля в Эстонии официально возобновляется охота на серого тюленя. Лимит промысла устанавливает агентство окружающей среды. По словам Юсси, обычно лимит составляет один процент от подсчитанного в прошлом году поголовья, в этом году данный показатель может составить 55 животных.

Ученый отметил, что каким образом нынешняя теплая зима отразилась на численности животных, выяснится только в следующем или в 2022 году в ходе очередного подсчета тюлетеней.

Ивар Юсси добавил, что в этом году государство решило не финансировать операции по подсчету численности серых тюленей и нерпы. «Так что если и подсчитаем, то в порядке хобби и удовлетворения личного любопытства», - отметил он.







