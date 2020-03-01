Коронавирус в Эстонии унес еще две жизни: скончались пожилые мужчины

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За последние сутки в Эстонии от коронавируса умерли два человека - 73-летний мужчина в Северо-Эстонской больнице (PERH) и 81-летний мужчина в Курессаареской больнице. Всего жертвами болезни в стране уже стали 15 человек. В больницах находятся 130 человек, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает rus.err.ee.

Фото: pixabay.com

Всего в Эстонии было проведено 21 004 теста, из которых 1097 или 5% были положительными, передает Департамент здоровья.

За последние сутки в Эстонии провели 1192 тестов на COVID-19, из которых положительными оказались 63.

На основании данных Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения коронавирусом было на Сааремаа (23), в Ида-Вирумаа (16) и Харьюмаа (12).

По состоянию на утро 5 апреля, в связи с коронавирусом были госпитализированы 130 пациентов, 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, выписались из больницы 62 человека. Из-за COVID-19 умерли 15 человек.



