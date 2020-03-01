Полиция предостерегла пожилых людей от «помощников» в снятии денег со счета

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Злоумышленники в нынешних кризисных условиях нередко прибегают к обману пожилых людей, злоупотребляя их доверием. Об этом BNS сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

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„Мы получили информацию о пожилых людях, которые приходили в банк вместе со знакомым и хотели снять деньги со счета, оформить доверенность на имя этого знакомого или активировать новую банковскую карточку. Но таким образом очень легко стать жертвой обмана и лишиться всех своих сбережений”, - предупредил майор полиции Урмет Тамбре.

Он подчеркнул, что пожилым людям нельзя терять бдительности - ни в коем случае нельзя передавать чужим людям свою банковскую карточку, наличные, а также личные данные или копии документом. „При помощи копии документов на ваше имя чужой человек может взять кредит на ваше имя и снять деньги без вашего ведома”, - пояснил Урмет Тамбре.

Он добавил, что если к пожилому человеку без приглашения придут люди, которые представятся сотрудниками или партнерами местного самоуправления, но при этом сам пожилой человек не обращался в местное самоуправление за помощью, следует категорически отказаться от переговоров с ними. „Позвоните в местное самоуправление или на номер 112”, - сказал Тамбре.

В условиях чрезвычайного положения многие люди хотят помочь нуждающимся, особенно пожилым, для которых поход в магазин является дополнительным риском.

„Мы понимаем, что такая помощь оказывается с благородными целями, но просим обязательно согласовывать свои действия с местным самоуправлениям. Например, если кто-то хочет оказать помощь, недопустимо требовать ни от нуждающегося в помощи, ни от добровольца прислать, например, копию паспорта. Прав требовать такие документы у не уполномоченных на это лиц нет”, - сказал он.

Самые незащищенные - это, как правило, пожилые люди, у которых нет близких родственников либо которые утратили контакт с ними. „Поговорите со своими родственниками, а также с одинокими соседями или знакомыми, расскажите им о возможных вариантах мошенничества», - призвал Тамбре.

„Если пожилой родственник расскажет вам о каком-то знакомом, который, например, оказывает помощь или приходит пообщаться, не оставляйте эту информацию без внимания, спросите детали и, если действия вам покажется подозрительной, сообщите на 112”,- добавил он.



