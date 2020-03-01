У сотрудника Тартуской тюрьмы выявили коронавирус

Дата публикации: Сегодня, 18:54 Просмотрено: 64

В субботу, 4 апреля, у одного из сотрудников Тартуской тюрьмы обнаружили коронавирус. В общей сложности пробы взяли у 59 работников тюрьмы, 58 оказались негативными.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил портал новостей вещания. Сотрудник с положительным тестом на COVID-19 в последний раз исполнял свои служебные обязанности 17 марта, сообщается на странице Facebook. В настоящий момент в тюрьме оценивают, кому еще может потребоваться тестирование в связи с этим случаем. Заболевший чиновник находится дома на лечении.

Кроме того, тесты были сделаны десяти заключенным, у которых появились симптомы. Результаты их тестов были отрицательными.

Все сотрудники тюрем входят в приоритетную группу, им проводят тест на коронавирус в первую очередь.



