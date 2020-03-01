Уже больше тысячи. За сутки в Эстонии прибавилось 58 инфицированных Covid-19

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За минувшие сутки в Эстонии было выполнено 810 тестов на выявление коронавируса, из них 58 оказались позитивными. С начала эпидемии Covid-19 в Эстонии от болезней, вызванных вирусом, скончались 13 человек.

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По данным регистра народонаселения, за минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования было выявлено на острове Сааремаа — 36, в Харьюском уезде девять, в Ида-Вирумаа четыре, в Тартуском уезде два и в Пярнуском уезде также два случая, еще по одному позитивному тесту было выявлено в Йыгеваском, Ляэне-Вируском, Валгаском и Вильяндиском уездах. Данные еще одного инфицированного человека пока выясняются.

Всего на сегодняшний день в Эстонии сделано уже 19 091 тест, из них 1018 или 5% были позитивными. По состоянию на субботу, 4 апреля, в Эстонии с диагнозом коронавирус госпитализированы 113 пациентов, из них 20 помещены под аппараты искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписаны 59 пациентов. От болезней, вызванных COVID-19, в Эстонии на сегодняшний день скончались 13 человек.

По даннам анализов, больше всего инфицированных в возрастной группе от 45 до 49 лет — 11%, а также от 50 до 54 лет — 10% и в возрасте от 55 до 59 лет (также 10%).



