Из-за коронавируса работа шахты Estonia остановлена до конца апреля

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Руководство Enefit Kaevandused, дочернего предприятия Eesti Energia, приняло решение остановить работу на шахте Estonia до конца апреля. Причиной является быстрое распространение коронавируса и высокий риск заражения. 1 апреля у работника шахты Estonia был диагностирован коронавирус, сообщает rus.err.ee.

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Председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что заболевший работник контактировал по меньшей мере с 19 коллегами, а не с 16, как предполагалось ранее, сообщил портал новостей вещания.

"Всех этих работников мы отправили на тестирование. На момент принятия решения об остановке шахты до конца апреля, часть результатов была еще неизвестна, но остановка работы на шахте - это единственная эффективная мера, позволяющая надежно предотвратить быстрое распространение вируса среди работников. Данное решение дает нам дополнительную гибкость и гарантию того, что при любом развитии пандемии у нас будет здоровый персонал, чтобы продолжить снабжение сланцем электростанций и заводов сланцевого масла", - сказал Андрес Вайнола, добавив, что добыча сланца продолжиться на Нарвском карьере.

Доверенное лицо шахты Estonia Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Эдуард Богенс сказал, что решение временно приостановить работу шахты принято, когда еще можно избежать массового заражения.

"Работу продолжим тогда, когда не будет больших дополнительных рисков для людей. Конечно, очень важно, что при останове шахты людям будет сохранена большая часть их средней заработной платы", - сказал Эдуард Богенс.

Временная остановка шахты не ставит под угрозу производство электроэнергии или сланцевого масла, поскольку на складах Eesti Energia сегодня имеется достаточный запас сланца, логистика сланца на электростанции и заводы масла будет продолжаться.

Остановка подземных производственных процессов затрагивает всего порядка 700 работников. Домой отправлены 380 подземных работников шахты с сохранением как минимум 70% от средней заработной платы с привлечением возможностей Кассы по безработице.

Enefit Solutions попытается найти иную работу для 328 работников этого предприятия, которые оказывают услуги на шахте для обеспечения подземных производственных процессов шахты. Очевидно, что быстро найти работу всем работникам не удастся, поэтому часть работников останется также дома до возобновления работы шахты.



