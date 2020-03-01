В Кохтла-Ярве взят под стражу 61-летний распространитель фентанила

Дата публикации: Сегодня, 17:21 Просмотрено: 1 293

Полицейские криминального бюро Идаской префектуры взяли 31 марта под стражу 61-летнего мужчину, который подозревается в обороте наркотических средств в большом количестве, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Фото: pixabay.com

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда 2 марта мужчина был взят под стражу на два месяца.

При задержании мужчины y него нашли и изъяли спрятанные в разных местах наркотики в большом количестве и 3840 евро.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Дмитрий Кабанов сказал, что к задержанию этого подозреваемого привела последовательная работа полиции.

„Собранные доказательства указывали на то, что 61-летний мужчина занимался незаконным распространением наркотиков в большом количество и преступным путем получал тысячи евро", - сказал Кабанов.

По словам прокурора по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, он ходатайствовал о взятии мужчины под стражу в связи с тем, что преступления, связанные с оборотом наркотиков можно совершать и во время действия более легкой меры пресечения.

„Так как наркопреступления затрагивают, помимо конкретного правонарушителя, более широкий круг людей, то важно изолировать данного человека от общества“, - пояснил прокурор Айтсен.

Подозреваемый не наказывался ранее в уголовном порядке.

Полиция просит всех, кто имеет подозрение о торговле наркотиками, сообщить об этом полиции по э-почте ida.narkovihje@politsei.ee или на номер 337 2345.



