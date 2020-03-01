День выплаты пенсий: возле банкоматов поставили наблюдателей

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Поскольку в пятницу, 3 апреля, в Эстонии день выплаты пенсий и пособий, полиция, банки, самоуправления, охранные фирмы и добровольцы организовали надзор за банкоматами, чтобы обеспечить выполнение правил, введенных в связи с чрезвычайным положением, пишет BNS со ссылкой на Lõuna-Eesti Postimees.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что эти меры были организованы не только полицией, но и самоуправлениями, и банками. «Мы побеседовали с местными

амоуправлениями. В некоторых местах была также привлечена на помощь охранная фирма. Это для того, чтобы избежать неожиданно большого скопления людей возле банкоматов. Большой спецоперации нет, но посмотрим, что будет происходить», - сказала Вирк.

«Если понадобится, мы готовы вмешаться и объяснить, что у банкоматов действуют такие же требования чрезвычайного положения. Это маленькое общественное место, которое таковым делает день пенсий. Надеемся, что люди помнят, как беречь свое здоровье и окружающих», - добавила пресс-секретарь.

В надзоре есть как полицейские, так и добровольцы. «В зависимости от того, в каком регионе как все было организовано. Есть добровольцы, в некоторых местах установлены камеры безопасности», - сказала Вирк.



