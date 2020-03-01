 У мошенников не получается выманивать у эстоноземельцев деньги, пользуясь их страхом перед коронавирусом

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В мартe полиция получила несколько сообщений от людей, которые приняли предложение об инвестировании или выслали деньги новым знакомым, и лишись таким образом крупных сумм, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

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По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, опасность стать жертвой интернет-преступления никуда не исчезла.

В марте полиция получила несколько сообщений о попытках мошенничества под предлогом коронавируса, например, o подозрительных интернет-магазинах, продающих средства личной защиты и дезинфицирующие средства, тесты на коронаворус и прочий товар, который сейчас труднодоступен.

"Люди должны очень настороженно относиться ко всем таким предложениям", - сказал Урмет Тамбре.

Как известно полиции, жертв мошенничества, когда кто-то предлагает по интернету или телефону платное тестирование, особенные маски против коронавируса, дезинфекцию дома, не было.

„ Наши жители не позволяют себя обмануть по схемам, каким-то образом связанным с коронавирусом, а старые схемы, например, инвестиционные мошенничества, к сожалению, все еще работают, и люди теряют крупные суммы", - рассказал Тамбре.

В прошлом месяце было несколько случаев, когда с заинтересованными в инвестировании людьми связывались некие "фирмы", просили установить на компьютер нового клиента программу AnyDesk, которая дает чужому человеку доступ к компьютеру, и делали денежные переводы.

Например, 30 марта в полицию обратился 27-летний житель Ласнамяэ, который зарегистрировался 10 марта на торговой платформе, установил на компьютер AnyDesk и начал, как он понимал, торги критовалютой. Свои деньги забрать ему не удалось, ущерб составляет более 8500 евро.

27 марта 58-летний житель Ласнамяэ сообщил об ущербе более чем в 35 000 евро. Мужчина зарегистрировался в конце января на торговой платформе, чтобы торговать валютой с большой прибылью. Люди, с которыми он общался, сказали ему установить в компьютерe AnyDesk, когда мужчина перевел деньги, а затем захотел их забрать, оказалось, что это сделать невозможно, и у него потребовали еще денег.

То же произошло и с 20-летним жителей Сауэ. Молодой человек лишился по такой же схеме более 4800 евро и после этого у него также требовали сделать новые денежные переводы.

Мошенники убеждают жертву, что доход будет верным и быстрым. "Они манипулируют людьми, чтобы завоевать доверие, держат жертву "на крючке", чтобы выманить как можно большую сумму", - сказал Урмет Тамбре.

Кроме инвестиционных мошенничеств, был и случай со знакомством в интернете. 27 марта в полицию поступило заявление от пострадавшей жительницы Нымме, которая познакомилась в Facebook якобы с мужчиной, который проживает в Англии. Новый знакомый с эстонским именем якобы выслал в Эстонию посылку, за получение которой надо было сначала заплатить. Жертва лишилась 1650 евро.

Для того, чтобы не лишиться своих денег, просим следовать простым советам:

Если вам поступило предложение об инвестировании, которое обещает быструю прибыль, или вам продают что-то, но процесс получения товара очень сложен, относитесь к такому предложению критично.

Не устанавливайте по просьбе неизвестного вам ” специалиста” на свой компьютер программы, позволяющие заходить ему в ваш компьютер без вашего ведома, например, TeamViewer или AnyDesk.

Не передавайте ”специалисту по инвестированию”, ”брокеру” или ”маклеру” данные своей ID-карты, PIN-коды, данные других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и т.п.

Любое инвестирование или взятие ссуды означает заключение договора. Обязательно ознакомьтесь с условиями договора и обратите внимание на возможные скрытые платы.

Не переводите деньги, пока не убедитесь в благонадежности предприятия.

Если вы получили такой звонок, прервите разговор, заблокируйте номер и сообщите о звонке на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000.

Если вы стали жертвой такого мошенничества, обратитесь в полицию.



