У председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания диагностирован коронавирус

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В четверг у председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийны Ивановой был диагностирован коронавирус. После обнародования этой информации здание горуправы закрыли, а сотрудников отправили на две недели на карантин, пишет издание Põhjarannik.

В среду Рийна Иванова почувствовала себя плохо и по рекомендации врача ей сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

По словам мэра Людмилы Янченко, в связи с этим здание горуправы решили полностью закрыть до 17 апреля, все вопросы будут решаться по телефону или электронной почте. «Мы вызвали фирму, которая в пятницу займется дезинфекцией всех помещений горуправы», - сказала она, добавив, что все члены горуправы, имевшие контакт с зараженной, а также их семьи в течение 14 дней будут оставаться на карантине.