У полицейского из Йыхви обнаружили коронавирус. Это первый случай в Идаской префектуре

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В среду у полицейского Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны (PPA) диагностировали коронавирус.

В среду, 1 апреля, коронавирус был обнаружен у полицейского Идаской префектуры, который с 13 марта находился дома, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь PPA. Так как полицейский, тест на вирус которого оказался позитивным, не посещал служебные помещения в Йыхви более двух недель, то необходимости дезинфицировать помещения или отправлять других сотрудников домой на данный момент нет.

«Хотя с того момента, с которого полицейский находился дома, прошло больше времени, чем 14-дневный инкубационный период вируса, мы выясним, с кем из коллег заболевший полицейский мог контактировать. Мы попросим их всех особенно внимательно следить за своим здоровьем и при малейшем симптоме болезни остаться дома», - сказал Идаский префект Тарво Крууп.

Всего на данный момент коронавирус диагностирован у семи служащих PPA.



