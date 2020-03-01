Правительство одобрило законопроекты по борьбе против COVID-19. Читайте, что изменилось

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Правительство одобрило и передало Рийгикогу пакет поправок к законам, необходимый для претворения в жизнь мер по борье с COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Пакет был передан Рийгикогу вместе с проектом дополнительного бюджета на 2020 год и проектом поправок к связанным с ним законам, передала BNS пресс-служба правительства в четверг. Для принятия закона необходимо большинство голосов состава Рийгикогу.

Обзор важнейших изменений

В сфере Министерства экономики и коммуникаций: поправки к закону об основной школе и гимназии обеспечивают большую гибкость в проведении государственных экзаменов и экзаменов при окончании основной школы, а именно того, как и когда проводить выпускные экзамены.

Тот же законопроект делает более гибкой систему оценки учащихся, находящихся на домашнем обучении. Во всей основной школе и гимназии будет создана возможность во время домашнего обучения использовать описательные словесные оценки, которые нет необходимости переводить в пятибалльную шкалу.

Сфера Министерства социальных дел: поправки к закону о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний позволяют во время действия чрезвычайного (в некоторых переводах особого) положения работать в определенных сферах без справки о состоянии здоровья. Также смогут продолжить работу те люди, срок действия справок которых истечет до конца чрезвычайного положения. Например, это касается людей, имеющих дело с продуктами питания, учителей, работников детских учреждений, работников системы социального обслуживания и представителей других профессий, которые в обычных условиях должны проходить регулярный медицинский контроль.

Законом о помощи жертвам создается возможность в ситуации чрезвычайного положения привлекать волонтеров и принимать на работу людей, у которых отсутствует профессиональная подготовка. Также закон расширяет круг людей, которым можно предлагать услуги консультирования в ситуации чрезвычайного положения.

Поправки к закону о лекарствах позволяют департаменту лекарств в ситуации чрезвычайного положения временно ограничивать выдачу лекарств и делать исключения в области правил по обращению с лекарствами, клиническим исследованиям и предоставлении информации о лекарственных препаратах. Например, это позволяет в ускоренном порядке вводить в использование тесты на COVID-19.

Поправки к закону об услугах и пособиях рынка труда позволяют кассе страхования от безработицы взвешивать возможность отказа от требования возврата пособий, если для этого имеются препятствия, вытекающие из чрезвычайного положения.

В сфере Министерства экономики и коммуникаций: изменения к закону об автоперевозках, закону о дорожном движении, закону о безопасности морских перевозок, закону о железной дороге, закону о химикатах, закону о взрывчатых веществах и других предусматривают введение в транспортной сфере и других областях, являющихся источником повышенной опасности, особых правил в связи с действием обусловленного COVID-19 чрезвычайного положения.

Например, для замены водительских прав не нужно предоставлять справку о состоянии здоровья, однако водитель должен быть физически и психически готов к управлению транспортным средством.

Законом об электронной связи регулируется оповещение об опасности посредством мобильной связи, что позволит в будущем посылать оповещения также пользователям роуминга, то есть находящимся в Эстонии гражданам Европейского союза и другим иностранцам, чьи жизни и здоровья могут из-за неведения оказаться под угрозой.

В сфере Министерства финансов: поправка к закону о гарантийном фонде позволяет проводит собрания фонда в электронной форме. Действующее право такую возможность исключает.

Поправкой к закону о финансовом управлении единицей местного самоуправления временно повышается предел долговой нагрузки нетто для местных единиц. В 2020–2021 году долговая нагрузка нетто единицы местного самоуправления может вместо нынешних 60% достигать 80% от расходов на основные виды деятельности, а у самых сильных единиц даже до 100%.

Поправка позволяет местным самоуправлениям завершить запланированные инвестиции, которые планировалось финансировать за счет кредитов, если верхний предел нагрузки из-за уменьшившихся доходов может стать тому препятствием.

В сфере Министерства окружающей среды: дополнение к закону о воде позволяет решать проблемы с выполнением требований экологических разрешений, если они возникли в результате чрезвычайного положения. Важно, чтобы в случае нехватки людей, химикатов или защитных средств водоканалы направили бы свои ресурсы в первую очередь на обеспечение населения питьевой водой даже в том случае, если для этого придется временно ослабить некоторые требования из области экологии.

Поправка к закону о земельном кадастре обеспечивает доступность землемерных работ как во время чрезвычайного положения, так и после него.

Поправка к закону об охране природу дает департаменту окружающей среды разрешение во время действия чрезвычайного положения рассылать сообщения о взятии под охрану и сопутствующие документы не заказным, а обычным письмом во избежание дополнительных контактов.

В сфере Министерства юстиции: поправки к закону о банкротстве призваны приостановить на время действия чрезвычайного положения и в последующие два месяца обязанность предприятий подавать заявления о банкротстве и запретить кредиторам подавать заявления о банкротстве. Поправка даст предприятиям возможность адаптировать свою экономическую деятельность к сложившейся ситуации и дополнительное время, чтобы воспользоваться предлагаемыми государством мерами, с целью избежать массовых банкротств.

Согласно поправкам к закону о гражданском судопроизводстве срок помещения в закрытые учреждения приостанавливается на срок, который начинается с введения вызванного коронавирусом чрезвычайного положения и заканчивается через два месяца после отмены чрезвычайного положения. Поправка касается тех людей с психическими заболеваниями, день помещения которых в закрытое учреждение приходится на время действия чрезвычайного положения или в течение двух месяцев после отмены чрезвычайного положения.

Закон о тюремном заключении будет дополнен возможностью ввести запрет на пребывания лица в тюрьме в случае, если речь идет о событиях, угрожающих общей безопасности тюрьмы или приведению в исполнение тюремного заключения.

В области уголовных и административных наказаний будут сделаны поправки, которые позволят минимизировать непосредственный физический контакт между людьми в процесс производства, например, будет расширены возможности удаленной дачи показаний.

По предложению Министерства внутренних дел будет изменено 10 законов. Поправки важны для того, чтобы лучше справиться с чрезвычайным положением и обеспечить доступность для населения различных услуг.

Также создаются дополнительные возможности для того, чтобы привлекать людей к разрешению кризиса. Например, поправки к закону о помощниках полицейских позволят в ситуации чрезвычайного положения быстрее привлекать и обучать помощников полицейских.

Создается возможность для разрешения чрезвычайного положения иначе обрабатывать личные данные различных категорий, исходя при этом из общих принципов защиты личных данных.

Для того, чтобы лучше управлять чрезвычайным положением охранять общественный порядок, будут изменены законы о чрезвычайном положении, чрезвычайной ситуации и охране правопорядка, чтобы дать военным и членам Кайтселийта такие же права по применению чрезвычайных мер, которые имеют помощники полицейских.

В законе о пособиях для семей по предложению министра народонаселения будут сделаны поправки, которые повлияют на сроки выплаты родительского пособия и компенсации по родам в случае рождения нескольких детей подряд таким образом, чтобы их можно было получить как можно быстрее после рождения ребенка. В дальнейшем при рождении детей подряд родительской пособие можно будет выплатить сразу же после того, как ребенок родился и матери было назначено родительское пособие, поскольку во время чрезвычайного положения экономическая ситуация в семье может быть сложной.

Поправки к закону об оружии продлевают истекший во время чрезвычайного положения срок действия разрешения на ношение оружия до конца действия чрезвычайного положения и еще на 60 дней после этого.

Закон о предоставлении международной защиты иностранцам, закон об иностранцах и закон об обязанности покинуть страну и запрете на въезд будут изменены таким образом, чтобы избежать ситуации, когда после окончания действия чрезвычайного положения в Эстонии окажется большое количество нелегально пребывающих в стране иностранцев.

В сфере Министерства обороны: поправка к закону о Кайтселийте позволяет члену ополчения носить оружие и в том случае, если прохождение медицинского контроля в условиях действия чрезвычайного положения невозможно.

Закон о государственной тайне и засекреченной информации будет дополнен еще одним основанием для продления срока выдачи разрешения или продления разрешения на доступ к подобной информации.