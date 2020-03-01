У двух работников Maxima в Таллинне и Пярну выявили коронавирус

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Среди направленных на тестирование работников сети розничной торговли Maxima было выявлено два зараженных коронавирусом — один работал в пярнуском магазине Maxima, а второй в магазине на Нымме теэ в Таллинне, сообщает BNS.

Maxima предлагает работникам возможность немедленно тестироваться при симптомах заболевания, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь компании. Все результаты были до сих пор негативными, но среди поступивших в среду анализов в четверг было выявлено два позитивных случая.

Пярнуский магазин Maxima продолжит работу, поскольку инфицированный работник не контактировал с другими работниками и клиентами более двух недель — считается, что именно столько длится инкубационный период заболевания, сказал исполнительный директор Maxima в Эстонии Эдвинас Волкас.

Волкас сказал, что всех работавших в этом же магазине людей проверят на коронавирус и в магазине проведут дополнительную дезинфекцию.

Поскольку работник с коронавирусом из Maxima на Нымме теэ контактировал с коллегами в течение периода менее двух недель, в четверг магазин закрывается на день, в нем проведут дезинфекцию, а всех работников проверят на коронавирус. Работникам позволят оставаться дома до следующего дополнительного теста. Через неделю все работники должны будут повторно протестироваться на коронавирус.

По словам Волкаса, с пятницы магазин вновь откроется, поскольку его укомплектуют SOS-командой. Maxima начала формировать такие команды сразу же после введения чрезвычайного положения для замены заболевших или отсутствующих на работе по иной причине людей.

Результаты тестов, сделанных в течение четверга, поступят не позднее, чем в течение завтрашнего дня.



