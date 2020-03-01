Эстония снижает акциз на дизтопливо до уровня акциза в Литве

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Правительство Эстонии в качестве экономической меры снизит ставку акциза на дизельное топливо до уровня, действующего в Литве, что означает снижение стоимости горючего на 14,5 цента за литр.

«Снижение акцизов это важное решение. Почему мы хотим снизить акцизы — это четко мера поддержки экономической активности», - сказал министр финансов Мартин Хельме на пресс-конференции, посвященной дополнительному бюджету и принимаемым в связи с ним мерам.

Правительство в четверг одобрило снижение ставки акциза на дизельное горючее на 25 процентов, до 372 евро на каждые 1000 литров. «Мы снижаем ставку акциза до одного уровня с Литвой и тем самым делаем свое дизельное топливо дешевле продающегося в Латвии, где ставка акциза составляет 414 евро на 1000 литров», - пояснил Хельме.

«Следует подчеркнуть, что мы не считаем, что у нас будет одна и та же цена с Литвой, поскольку в Литве действует другое требование в отношении биодобавок. Кроме того, в Литве есть свой завод по очистке нефти, на котором топливо продают напрямую, без посредников, но в принципе, эта разница цен очень мала», - добавил Хельме.

«Мы рассчитываем на то, что в результате заметно снизится количество заправок дальнобойщиков за пределами Эстонии. Сейчас почти половина всех грузовиков международных перевозок заправляется за границами Эстонии», - пояснил министр. По его словам, скорее всего в результате снижения акциза на солярку возрастет количество заправок в Эстонии грузовиков, едущих через Эстонию транзитом в Финляндию и Швецию.

Снижение акциза на дизельное горючее позволит сократить снижение потребления, вызванное введением чрезвычайного положения, но еще до снижения акциза Минфин Эстонии прогнозировал снижение поступления налогов на 100 млн евро из-за спада в экономике.

Вместе со снижением ставки на дизельное топливо снизится также целый ряд других ставок — на легкие и тяжелые виды топливного масла, а также на масло из горючего сланца, причем влияние этого снижения на госбюджет будет очень маленьким.

«Ставку акциза на природный газ мы снижаем на половину, до 40 евро за 1000 кубометров. В результате природный газ станет для бытовых потребителей дешевле на 7,1%», - продолжил Хельме.

Акциз на электроэнергию правительство Эстонии снижает до разрешенного Европейским Союзом минимума в 1 евро, в результате электричество для бытовых потребителей подешевеет на 3,1%.