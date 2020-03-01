Додумались! Государство решило не делать взносы во вторую пенсионную ступень с июля до следующей осени

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Государство в связи с мерами по смягчению вызванного коронавирусом экономического кризиса с 1 июля прекратит взносы во вторую пенсионную ступень, с октября люди смогут также по собственному желанию отказаться от 2-процентных взносов во вторую пенсионную ступень.

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«4-процентные взносы во вторую пенсионную ступень из социального налога прекратятся 1 июля этого года до 31 августа следующего года», - сказал на пресс-конференции правительства министр финансов Мартин Хельме.

По словам Хельме, взносы прекратятся до конца августа следующего года, поскольку правительство рассчитывает на то, что следующей осенью вступит в силу переданный в госсуд закон о пенсионной реформе. «Это значит, что в сентябре следующего года можно будет добровольно выходить из второй пенсионной ступени», - сказал Хельме.

С октября 2020 года участники второй пенсионной ступени смогут решить, хотят ли они отказаться от происходивших до сих пор 2-процентных взносов или продолжать их. «Чтобы отказаться, нужно будет подать заявление пенсионному центру», - сказал Хельме. Если подать заявку, взносы прекратятся на период с декабря 2020 по 31 августа 2021 года.

«Людям, решившим продолжать взносы, промежуточный период с июля по декабрь компенсируют позже, как и в прошлый раз, 10 лет назад», - сказал Хельме.



