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Конвейер новостей / ОкрошкаЕвровидение-2020 пройдет в онлайн-формате

Дата публикации: Вчера, 20:37 Просмотрено: 475

В середине марта организаторы конкурса "Евровидение-2020" (Eurovision Song Contest 2020), который должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, официально отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса, сообщает spletnik.ru

Евровидение-2020 пройдет в онлайн-формате

Ранее в прессе появлялась информация, что теперь ведутся переговоры о переносе мероприятия на следующий год. Сегодня же организаторы музыкального смотра сделали еще одно объявление — они сообщили, что "Евровидение-2020" все же состоится.


Правда, пройдет конкурс в непривычном формате — нас ждет онлайн-трансляция. Зрители увидят специальный двухчасовой концерт, на котором выступят конкурсанты этого года из 41 страны и участники прошлых лет. Шоу, которое покажут 16 мая, получило название Eurovision: Europe Shine A Light, а решение о его проведении принималось с целью объединить европейские страны в единой борьбе с коронавирусом.

К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса "Евровидение". Взамен мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов Европейского вещательного союза в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения,

— обратился исполнительный директор конкурса Йона Ола Санда на официальном сайте "Евровидения-2020".

Уже известно, что трансляция шоу состоится на YouTube-канале конкурса, а вот подробный список артистов, которые будут в нем участвовать, организаторы огласят в ближайшие дни. Войдет ли в него группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну с песней Uno на конкурсе в Роттердаме в этом году, пока неизвестно.

Комментарии (1)

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Guest
Сегодня, 09:51
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LittleBig должен был ехать от России. Или "наша" страна уже Россия? Я лично в Эстонии живу и от Эстонии должен был выступать Uku Suviste. 

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