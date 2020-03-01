Двое пациентов с коронавирусом выписаны из отделения интенсивной терапии

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Дата публикации: Вчера, 17:00 Просмотрено: 453

По данным департамента здоровья, на данный момент из отделения интенсивной терапии выписаны двое зараженных коронавирусом.

Фото: pixabay.com

По состоянию на утро среды госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии 95 пациентам, 15 человек были подключены к аппаратам ИВЛ.

По словам пресс-секретаря департамента здоровья, на данный момент из отделения интенсивной терапии выписаны два зараженных коронавирусом пациента.

Всего из больниц выписаны 33 человека, а скончались пятеро.



