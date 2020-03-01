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Конвейер новостей / В стране и мире / Регион / РеспубликаИзменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре PPA

Дата публикации: Вчера, 15:49 Просмотрено: 305

В связи с чрезвычайным положением с 3 апреля изменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре.

Изменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре PPA

 Фото: PPA

Полиция просит не приходить в бюро без критической необходимости и заранее проверить время работы бюро обслуживания на сайте www.politsei.ee/ru.

Время работы бюро с 3 апреля:

  • Нарва, Раквере, Йыхви, Пярну, Хаапсалу, Пайде и Рапла – с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов;
  • Кярдла – по понедельникам и средам с 9 до 15 часов;
  • бюро в Курессааре закрыто.

„Наша просьба ко всем клиентам не приходить в бюро обслуживания без критической необходимости. Если есть возможность, просим воспользоваться нашим электронным бюро самообслуживания. Если посещение бюро нельзя отложить, проверьте, пожалуйста, время работы бюро заранее",  сказала руководитель службы обслуживания Ляэнеской префектуры Анника Пярна.

Информацию о времени работы бюро обслуживания можно найти на сайте или получить по инфотелефону департамента полиции и погранохраны 612 3000.

Для использования электронных услуг вместо ID-карты можно использовать mobiil-ID, Smart-ID или Digi-ID. Для удостоверения личности можно использовать паспорт.

Бюро самообслуживания находится на сайте.

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