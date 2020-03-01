Изменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре PPA

Конвейер новостей / В стране и мире / Регион / РеспубликаИзменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре PPA
Дата публикации: Вчера, 15:49 Просмотрено: 305
В связи с чрезвычайным положением с 3 апреля изменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре.
Фото: PPA
Полиция просит не приходить в бюро без критической необходимости и заранее проверить время работы бюро обслуживания на сайте www.politsei.ee/ru.
Время работы бюро с 3 апреля:
- Нарва, Раквере, Йыхви, Пярну, Хаапсалу, Пайде и Рапла – с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов;
- Кярдла – по понедельникам и средам с 9 до 15 часов;
- бюро в Курессааре закрыто.
„Наша просьба ко всем клиентам не приходить в бюро обслуживания без критической необходимости. Если есть возможность, просим воспользоваться нашим электронным бюро самообслуживания. Если посещение бюро нельзя отложить, проверьте, пожалуйста, время работы бюро заранее", – сказала руководитель службы обслуживания Ляэнеской префектуры Анника Пярна.
Информацию о времени работы бюро обслуживания можно найти на сайте или получить по инфотелефону департамента полиции и погранохраны 612 3000.
Для использования электронных услуг вместо ID-карты можно использовать mobiil-ID, Smart-ID или Digi-ID. Для удостоверения личности можно использовать паспорт.
Бюро самообслуживания находится на сайте.