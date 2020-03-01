Изменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре PPA

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В связи с чрезвычайным положением с 3 апреля изменится время работы бюро обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектуре.

Фото: PPA

Полиция просит не приходить в бюро без критической необходимости и заранее проверить время работы бюро обслуживания на сайте www.politsei.ee/ru.





Время работы бюро с 3 апреля:

Нарва, Раквере, Йыхви, Пярну, Хаапсалу, Пайде и Рапла – с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов;

Раквере, Йыхви, Пярну, Хаапсалу, Пайде и Рапла – с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов; Кярдла – по понедельникам и средам с 9 до 15 часов;

с 9 до 15 часов; бюро в Курессааре закрыто.

„Наша просьба ко всем клиентам не приходить в бюро обслуживания без критической необходимости. Если есть возможность, просим воспользоваться нашим электронным бюро самообслуживания. Если посещение бюро нельзя отложить, проверьте, пожалуйста, время работы бюро заранее", – сказала руководитель службы обслуживания Ляэнеской префектуры Анника Пярна.

Информацию о времени работы бюро обслуживания можно найти на сайте или получить по инфотелефону департамента полиции и погранохраны 612 3000.

Для использования электронных услуг вместо ID-карты можно использовать mobiil-ID, Smart-ID или Digi-ID. Для удостоверения личности можно использовать паспорт.

Бюро самообслуживания находится на сайте.