В тюрьмах Эстонии  случаев коронавируса не выявлено

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В тюрьмах Эстонии к настоящему времени прошли тестирование 14 сотрудников тюрем и девять заключенных, коронавирус не выявлен ни у одного протестированного, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com

Приняты меры предосторожности для предотвращения проникновения вируса в тюрьмы. Тюрьма постоянно отслеживает ситуацию с вирусной угрозой и на постоянной основе принимает решения об изменении ограничений.

Из-за риска распространения коронавируса, дополнительные ограничения на передвижение действуют в тюрьмах с 16 марта. Заключенные обычно содержатся в своих камерах круглосуточно. С 14 марта в тюрьмах не будет встреч. К заключенным по-прежнему имеют доступ защитники, адвокаты, представители консульств и духовенство. Заключенные также могут общаться с защитниами, адвокатами и государственными чиновниками по телефону. Личные телефонные звонки можно совершать как минимум раз в неделю.

Применение мер защиты в тюрьмах очень важно, так как риску коронавируса подвержена значительная часть заключенных. Многие наркозависимые попали в тюрьму, уже имея инфекционные заболевания, сильно ослабляющие иммунную систему. В тюрьмах насчитывается около 300 ВИЧ-инфицированных и почти 700 вирусоносителей гепатита С, для которых заражение коронавирусом может быть опасным для жизни.

В тюрьмах камеры в настоящее время, как правило, заперты, и совместной деятельности заключенных не происходит, посылки принимаются только если они отправлены по почте.



