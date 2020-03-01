Хорошая новость! Уровень заболеваемости коронавирусом в ЭР ниже ожидаемого

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Дата публикации: Вчера, 15:00 Просмотрено: 1 225

В Эстонии уровень заражения коронавирусом ниже ожидаемого, сказал медицинский руководитель кризисным штабом департамента здоровья подполковник доктор Ахти Варблане.

Фото: pixabay.com

Подполковник Варблане сказал журналистам в среду, что прогнозы распространения заболеваемости оказались выше реального уровня заболеваемости.

Он добавил, что это отражает усилия, приложенные всем населением Эстонии.

За минувшие сутки поступили результаты 1952 тестов, из них 34, то есть два процента были позитивными.

Всего сделано 14 353 теста на коронавирус, позитивными из них были 779, то есть 5 процентов, а 13 574 были негативными.



