Нарушившего запрет на приближение нарвитянина взяли под стражу

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Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии 49-летнего мужчины под стражу, в связи с тем, что он нарушил наложенный на него судебным решением запрет на приближение, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: pixabay.com

Согласно подозрению, вечером, 29 марта мужчина пришел к своей бывшей спутнице в квартиру дома на улице Кренгольми в Нарве. Потерпевшая вызвала полицию и сотрудники Идаской префектуры задержали мужчину в качестве подозреваемого.

В феврале прошлого года мужчина был наказан в уголовном порядке за применение в отношении своей бывшей спутницы физического насилия, а также в угрозах ей и притесняющем преследовании. Тем же приговором суда на него был наложен на три года запрет на приближение к потерпевшей.

Подозреваемый оправдал свое поведение тем, что потерпевшая была согласна с нарушением запрета.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина прокуратура реагирует со всей серьезности на случаи нарушения запрета на приближение. «Прокуратура считает, что вынесенный по решению суда запрет на приближение, является действительным и подлежит к исполнению до тех пор, пока суд не отменит или не изменяет условия запрета на приближение, а нарушение данного запрета сопровождается ответственностью,» пояснил прокурор Плисткин.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что установление запрета на приближение является одним из способов помочь пострадавшим.

"Жертва насилия в близких отношения сможет таким образом восстановить нормальный ритм жизни", - пояснила капитан полиции Татьяна Пресс. "Запрет на приближение устанавливается с конкретными целями и к нарушению этого запрета полиция относится очень серьезно".

Вируский Уездный суд согласился с доводами прокуратуры, что потерпевшая нуждается в защите со стороны государства, безопасность которой, когда подозреваемый остается на свободе, не может быть гарантирована.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу сроком на 2 месяца.



