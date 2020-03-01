В Нарва-Йыэсуу мужчина побил и сожительницу, и собственную мать

Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияВ Нарва-Йыэсуу мужчина побил и сожительницу, и собственную мать
Дата публикации: Вчера, 15:06 Просмотрено: 1 105
30 марта полицию уведомили о том, что в Нарва-Йыэсуу происходит домашняя ссора, сопровождающаяся побоями.
Фото: pixabay.com
По предварительным данным, в ходе разборок с домочадцами 36-летний мужчина избил 28-летнюю сожительницу, но этим не ограничился. Досталось и 60-летней женщине, являющейся родной матерью бузотера.
Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал мужчину, подозревающегося в нанесении телесных повреждений близким ему людям.