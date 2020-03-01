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Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияВ Нарва-Йыэсуу мужчина побил и сожительницу, и собственную мать

Дата публикации: Вчера, 15:06 Просмотрено: 1 105

30 марта полицию уведомили о том, что в Нарва-Йыэсуу происходит домашняя ссора, сопровождающаяся побоями.

В Нарва-Йыэсуу мужчина побил и сожительницу, и собственную мать

Фото: pixabay.com

По предварительным данным, в ходе разборок с домочадцами 36-летний мужчина избил 28-летнюю сожительницу, но этим не ограничился. Досталось и 60-летней женщине, являющейся родной матерью бузотера.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал мужчину, подозревающегося в нанесении телесных повреждений близким ему людям.


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