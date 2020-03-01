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Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаФинляндия прекращает перевозки пассажиров из Эстонии

Дата публикации: Вчера, 14:13 Просмотрено: 1 602

Финляндия в числе установленных ограничений в понедельник останавливает также пассажироперевозки из Эстонии, а также между Финляндией и Швецией.

Финляндия прекращает перевозки пассажиров из Эстонии

Фото: Delfi

В направлении Финляндии пассажиры больше перевозиться не буду, однако на борт еще будут брать пассажиров, которые хотят вернуться в Эстонию, пишет BNS со ссылкой на новостной портал ERR.

Ограничения будут внедрены в течение нескольких дней. Как сказала ERR пресс-секретарь Tallink Катри Линк, что финский транспортный департамент попросил все судоходные компании приостановить пассажирские перевозки на своих маршрутах на неограниченный срок. 


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