Финляндия прекращает перевозки пассажиров из Эстонии

Дата публикации: Вчера, 14:13 Просмотрено: 1 602

Финляндия в числе установленных ограничений в понедельник останавливает также пассажироперевозки из Эстонии, а также между Финляндией и Швецией.

Фото: Delfi

В направлении Финляндии пассажиры больше перевозиться не буду, однако на борт еще будут брать пассажиров, которые хотят вернуться в Эстонию, пишет BNS со ссылкой на новостной портал ERR.

Ограничения будут внедрены в течение нескольких дней. Как сказала ERR пресс-секретарь Tallink Катри Линк, что финский транспортный департамент попросил все судоходные компании приостановить пассажирские перевозки на своих маршрутах на неограниченный срок.



