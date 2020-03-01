Стрелявшего в январе по рейсовым автобусам в Кохтла-Ярве взяли под стражу

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По ходатайству Вируской окужной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда 29 марта в Йыхви был взят под стражу 17-летний молодой человек. Ему предъявлено подозрение в применении физического насилия, кражах и грубом нарушении общественного порядка, сообщают полиция и прокуратура.

ФОТО: Rus.Delfi

Молодому человеку предъявлено подозрение в том, что 19 марта он бросал в Кохтла-Ярве на ул. Рави в 16-летнего подростка камнями и бутылками. Также его подозревают в том, что 16 января и 14 февраля в Кохтла-Ярве на ул. Калеви он стрелял из пневматического оружия.

В первом случае стрельба была произведена по окнам трех рейсовых автобусов, в другом случае из пневматического пистолета выстрелили в 12-летнего мальчика, который пострадал. 17-летний юноша подозревается также в краже алкоголя на сумму в 69 евро из магазина в Йыхви на ул. Раквере.

Молодой человек наказывался ранее в уголовном порядке тюремным заключением в один год условно с испытательным сроком с дополнительным обязательством и подчиняться надзору, не употреблять алкоголь, наркотики и продолжить обучения для получения основного образования. У него есть также несколько действительный наказаний за проступки.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов ходатайствовал о взятии молодого человека под стражу, потому что тот становится все опаснее для общества и на данный момент исчерпаны все возможности предотвратить совершения им новых преступлений. После стрельбы по автобусам 16 января его взяли под стражу на 25 дней.

„Прискорбно то, что сразу же после освобождения из арестного дома он приобрел себе новое оружие, которое сразу же и использовал, открыв стрельбу в общественных местах, в том числе и по людям, чем страшно напугал их», - добавил помощник прокурора Листов.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, этот молодой человек находится в поле зрения полиции уже длительное время.

„Собранные доказательства указывают на то, что этот юноша совершает разные правонарушения, влияющие на чувство безопасности местных жителей. Его деяния оказывают более широкое влияние на общество, так как под его воздействием и другие молодые люди начинают совершать правонарушения“, - сказал Клиймант.

Андреас Клиймант добавил, что в условиях ограничений, связанных с чрезвычайным положением, полиция обращает еще больше внимания на то, чем занята молодежь, и старается всеми возможными способами повлиять на поведение подростков и предотвратить возможные нарушения.

"Я надеюсь, что взятие под стражу даст сигнал подросткам, склонным совершать нарушения, и их родителям, которые напомнят своим детям, что за совершенными правонарушениями следует наказание и ответственность", - сказал капитан полиции.

Несовершеннолетний может находиться под стражей на срок до двух месяцев. Так как этот молодой человек раньше находился под стражей 25 дней, сейчас его можно было взять под стражу на срок 1 месяцев и пять дней.