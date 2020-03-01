Alexela сокращает 93 своих работников

Дата публикации: Вчера, 13:18 Просмотрено: 401

Крупное топливное предприятие в Эстонии - Alexela grupp в условиях продолжающегося ухудшения экономической ситуации сокращает 93 своих сотрудников, из них 58 — работники завода Kiviõli Keemiatööstus, 10 занятых металлообработкой и 25 на предприятии AS Alexela, сообщает BNS.

Фото: Alexela

«Сегодня мы на своем предприятии с тяжелым сердцем разослали уведомления о сокращении 93 своих сотрудников» - сообщил в переданном BNS пресс-релизе исполнительный директор предприятия Alexela Андреас Лаане.

Kiviõli Keemiatööstus (KKT) в марте сократит 29 своих сотрудников и в апреле еще 29. По словам руководителя ККТ Прийта Орумаа, в условиях обрушения цен на нефть и ежедневных изменений, вызванных пандемией, предприятию для выживания не остается ничего другого, как сократить свои расходы.

«Экономическая ситуация в сланцевом секторе резко ухудшилась и, к сожалению, еще ухудшение пока только продолжается. С тяжелым сердцем я вынужден принять решение сократить свою команду и принять меры по всеобщим мерам экономии на производстве», - отметил Орумаа.