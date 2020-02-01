TTJA советует как можно чаще проветривать в жилых помещениях

Дата публикации: Вчера, 13:42 Просмотрено: 137

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) советует в период распространения коронавируса как можно чаще проветривать в помещениях, чтобы в домах был чистый воздух.

В четверг TTJA отметил, что вирус не передается по вентиляции в исправных вентиляционных системах, и подчеркнул необходимость проветривания жилых помещений и на лестничных площадках многоквартирных домов.

В старых домах с естественной вентиляцией потенциальный вирус с воздухом вытягивается наружу через вентиляционные каналы. При естественной вентиляции необходимо открывать окна, чтобы проветривать. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия, поскольку в таком случае вирус может дольше сохраняться в помещении.

Если из-за неправильно установленной вытяжки соседа в квартиру попадают запахи готовящейся еды, нужно сообщить квартирному товариществу и лицу, ответственному за обслуживание дома. При необходимости можно скотчем заклеить вентиляционное отверстие, через которое в квартиру задувает воздух.

В условиях риска инфекций нужно обеспечить хорошую вентиляцию на лестничных площадках, открывая окна. Лифтами лучше не пользоваться.

Прошедшие полную реновацию и новые квартиры снабжены механической вентиляцией. По ней воздух всегда движется в нужном направлении и чистый воздух в помещениях обеспечен.

В новых зданиях также желательно открывать окна, чтобы проветрить в помещениях, сообщил TTJA.

Baltic News Servicе

TAЛЛИНН, 27 марта