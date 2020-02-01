Государство по достаточно выгодной цене купило защитные средства

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Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что государство смогло по достаточно выгодной цене купить у китайского производителя крупную партию средств индивидуальной защиты.

Ааб сказал журналистам в пятницу, что сейчас на рынке средств индивидуальной защиты «Дикий Запад и Дикий Восток».

«Цены на средства индивидуальной защиты сейчас бешеные», - сказал Ааб.

В четверг эстонское государство заказало у китайской компании защитных масок, перчаток, костюмов, очков и других средств защиты на 11,4 млн долларов. Одних только защитных масок заказано 7,6 млн.

Ааб сказал, что в ходе продолжавшихся около 12 часов переговоров Эстонии удалось снизить цены. «Цены по нынешним условиям довольно выгодные», - сказал он.

По словам министра, сейчас проводится конкурс по транспорту закупки.

Ааб добавил, что проблема средств дезинфекции решается.

BNS

TAЛЛИНН, 27 марта