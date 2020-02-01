Государство по достаточно выгодной цене купило защитные средства

Конвейер новостейГосударство по достаточно выгодной цене купило защитные средства
Дата публикации: Вчера, 13:27 Просмотрено: 123
Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что государство смогло по достаточно выгодной цене купить у китайского производителя крупную партию средств индивидуальной защиты.
Ааб сказал журналистам в пятницу, что сейчас на рынке средств индивидуальной защиты «Дикий Запад и Дикий Восток».
«Цены на средства индивидуальной защиты сейчас бешеные», - сказал Ааб.
В четверг эстонское государство заказало у китайской компании защитных масок, перчаток, костюмов, очков и других средств защиты на 11,4 млн долларов. Одних только защитных масок заказано 7,6 млн.
Ааб сказал, что в ходе продолжавшихся около 12 часов переговоров Эстонии удалось снизить цены. «Цены по нынешним условиям довольно выгодные», - сказал он.
По словам министра, сейчас проводится конкурс по транспорту закупки.
Ааб добавил, что проблема средств дезинфекции решается.
BNS
TAЛЛИНН, 27 марта