Комиссия ознакомилась с обзором поддержки сферы культуры в кризисной ситуации

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В пятницу состоялось видео-заседание комиссии Рийгикогу по культуре, где министр культуры Тынис Лукас представил обзор влияния чрезвычайного положения на сферу культуры, а также ознакомил комиссию с мерами поддержки, запланированными в этой сфере.

Фото: DELFI

По словам председателя комиссии Ааду Муста, приятно было получить подтверждение, что в кризисной ситуации правительство уделяет особое внимание поддержке деятельности учреждений культуры, деятелей искусства и художественных кружков, передала пресс-служба Рийгикогу.

Муст отметил, что в рамках чрезвычайного положения важно поддерживать и деятельность библиотек по развитию доступности коллекций в интернете. «Библиотеки делают достойную благодарности работу, чтобы читатели и учащиеся могли получать необходимые материалы в цифровом виде», – сказал он. В то же время, по его словам, возможности библиотек часто ограничены, так как на доступность произведений в цифровом виде влияют принадлежащие издательствам авторские права. «Поэтому я призываю издательства во время кризиса предоставить произведения, которые принадлежат им и доступ к которым ограничен, в свободное пользование», – сказал Муст.

Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга отметила, что сектор культуры переживает крайне сложные времена, особенно учитывая уязвимость этой сферы. Она подняла вопрос об оказании поддержки творческим союзам и распределении субсидий Культурного капитала в условиях чрезвычайного положения. «В нынешнем кризисе, безусловно, необходимо обратить внимание и предложить поддержку именно тем творческим союзам, члены которых на данный момент не получают доход», – сказала Пурга.

Baltic News Servicе

TAЛЛИНН, 27 марта