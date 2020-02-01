Ратас: в ближайшее время правительство выступит со вторым пакетом экономических мер

Дата публикации: Вчера, 17:09 Просмотрено: 192

Правительство Эстонии планирует в ближайшее время выступить со вторым пакетом экономических мер, который связан с инвестициями публичного сектора, вопросами местных самоуправлений и жилищными кредитами. У государства есть резервы и оно готово выходить с пакетами экономических мер поэтапно, в зависимости от развития кризиса.

Об этом, а также о принятых мерах, ситуации с доступностью средств индивидуальной защиты рассказал премьер-министр Юри Ратас в интервью программе "В студии - премьер-министр ЭР Юри Ратас" на Радио 4.

- Для правительства главное - жизнь и здоровье людей. Мы должны учитывать, что чем быстрее и масштабнее мы пресечем распространение инфекции, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни и вернуть в нормальный ритм экономику. Сегодня мы прилагаем усилия для того, чтобы COVID-19 в Эстонии распространился как можно меньше, но ясно, что заболеваемость еще разрастется.

Мы приняли четкие и конкретные меры. Прежде всего я хочу попросить жителей Эстонии исходить из шести ограничений:

давайте заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих;

если появляются симптомы заболеваний верхних дыхательных путей, то надо оставаться дома и созваниваться с семейным врачом, а при появлении серьезных проблем со здоровьем - немедленно вызывать скорую помощь;

стараемся по возможности избегать скопления народа. Проводим свободное время в кругу своей семьи и не расширяем этот круг в большую компанию;

на улице, в общественном транспорте, в магазине, на природе соблюдаем дистанцию в 2 метра;

соблюдает нормы гигиены;

прислушиваемся к советам медиков и инструкциям от государства.

Люди в возрасте 65 и старше, а также хронические больные, пожалуйста, как можно больше времени проводите дома, попросите детей и внуков обеспечить вас едой и поддерживать с вами ежедневный контакт.

- На имя министра социальных дел Танеля Кийка поступали предложения о введении тотального карантина по примеру Франции и других стран. Правительство готово к этому?

- В настоящее время не планируется вводить тотальный карантин, но ситуация в любой момент может измениться. Но я еще раз хочу подчеркнуть: мы не победили этот вирус, он еще распространится сильнее и интенсивнее. Мы должны находиться дома как можно больше и по возможности свести контакты к минимуму.

- ВОЗ рекомендует проводить массовое тестирование. Почему в Эстонии мы не можем протестировать всех и каждого?

- Да, тестирование важно. Сейчас говорят, что в стране должен быть минимальный запас 8000 тестов. Почему? Потому что тесты нужно делать пожилым людям, хроническим больным, тем, кто находится на первой линии реагирования. Сегодня, когда границы закрыты, на передовой находятся пограничники, полицейские, спасатели, Кайтселийт, медицинские работники, персонал домов для престарелых, социальные работники, а также работники торговли. Им всем, если у них появились симптомы, и они этого хотят, должна быть обеспечена возможность сделать тест. Но другие люди говорят: я тоже хочу протестироваться! Тесты были в дефиците. Государство заключило договор с частным сектором, к которому были привлечены Medicum, Synlab и Qvalitas. Это означает, что наша способность увеличилась до 7000 тестов в неделю или 1000 тестов в день. К концу прошлой недели мы делали почти 500 тестов в день. В сотрудничестве с частным сектором мы организовали автомобильные пункты тестирования в Таллинне, Кохтла-Ярве, Нарве, Курессааре, Пайде, Тарту, Вильянди, Выру и Пярну. Кроме того, мы создали 17 мобильных бригад. Тестирование доступно, если люди этого хотят, и у них есть направление от врача. Тут я хочу подчеркнуть, что направление можно получить по телефону. Бригады приезжают на дом, если у человека нет возможности самому приехать на машине и протестироваться. Например, в Таллинне тесты делаются у выходящих в сторону Ласнамяэ ворот Певческого поля и на парковке TalTech.

- Но тотального тестирования все-таки Эстония себе не может позволить, так?

- Если мы говорим о том, чтобы сделать тест миллиону с лишним человек… У нас должен быть определенный резерв тестов. Каждый человек тест сделать не может. Если у него симптомы заболевания и семейный врач выдал ему направление, тогда он получит тест. И еще я хочу сказать: государство в ближайшие дни создаст специальный телефон, на который можно будет позвонить и получить направление на выходных и по вечерам, когда семейные врачи не работают.

- Что касается поставок медицинских препаратов, поставок средств индивидуальной защиты. Мы слышали от министра Яака Ааба, что наших резервов хватит только на неделю. Также мы слышали версию о том, что Нидерланды якобы запретили поставки в Эстонию. Что происходит?

- Средства индивидуальной защиты сейчас везде в дефиците. Как в медицине, так и в социальной сфере, за которые отвечает министр социальных дел Танель Кийк. В остальных сферах - в полиции, у спасателей, в Кайтселийте, в сфере обслуживания, в местных самоуправлениях за поставки средств защиты отвечает министр государственного управления Яак Ааб. Сегодня мы говорим о масках (FFB3, FFB2), перчатках, защитных халатах и очках. Мы ищем возможности заказать все защитные комплекты у местных производителей, а также из-за границы. Сегодня в различных больницах запасов хватит на 5-10 дней, если ничего не добавится. Мы работаем над тем, чтобы на этой неделе прибыли новые поставки.

- Как вы оцениваете действия ЕС? Мы не видели общеевропейской помощи.

- Европейский союз сегодня организовал различные закупки. Речь идет о четырех видах закупок средств индивидуальной защиты. В одной закупке участвуют 25 стран, в другой - 20. Они поступят не на следующей неделе, а скорее в середине или конце апреля. Второе, на чем концентрируется Европейский союз, на эту тему есть пост президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, что границы должны остаться открытыми для движения товаров, медицинских принадлежноcтей. И третье, что является очень большой помощью - это европейский пакет стабильности и развития. Мы сегодня используем его более гибко, инвестиции в борьбу с СOVID-19 не сказываются на балансе бюджета.

- Давайте сначала о границах. Шенген фактически прекратил свое существование. Наши люди уже не могут ездить на работу в Финляндию. Мы видели, как Польша препятствовала тому, чтобы наши люди пересекли ее территорию, чтобы вернуться в Эстонию. Насколько вероятно, что все это в итоге негативно скажется на поставках товаров в нашу страну?

- Прежде всего я очень надеюсь, что Шенген не рухнул. Его действие приостановлено временно, на время вспышки вируса, и я верю, что все вместе мы победим вирус. На границе Эстонии и Латвии все, кто работает в соседней стране, могут продолжать передвигаться, если мы говорим о маятниковой трудовой миграции. Если мы говорим о туризме, то он сейчас запрещен везде. Если мы говорим о Финляндии, то она очень четко определила, что ее границы закрыты для передвижения в рабочих целях. Эстония тут занимает несколько иную позицию. По нашему мнению, маятниковая миграция в рабочих целях между Таллинном и Хельсинки могла бы продолжаться. Я даже сказал премьер-министру Финляндии, что стоило бы создать санитарную зону, включающую в себя Эстонию, Латвию и Литву. Вчера министры иностранных дел стали вести переговоры о такой платформе для сотрудничества, поскольку мы знаем, как много людей работает в Финляндии. И потеря рабочих мест и дохода - это очень большой удар. Поэтому мы предложили также пакет экономических мер объемом около 2 миллиардов евро, 7% от национального ВВП, и в том числе помощь Кассы страхования от безработицы.

- Правительство вышло с первым пакетом экономической помощи. Но на какой срок у нас хватит денег?

- Пакет мер подразумевает со стороны KredEx гарантии по кредитам на 1 миллиард евро, это означает около 500 миллионов евро оборотных кредитов, если у предприятий проблемы с ликвидностью, и это означает 50 миллионов евро инвестиционных кредитов, если предприятие хочет в период кризиса предлагать больше своих товаров и услуг. Для жителей Эстонии, конечно, важно, чтобы как можно меньше предприятий обанкротилось, чтобы как можно меньше людей потеряли источник дохода и работу. И тут на помощь придет Касса страхования от безработицы с 250 миллионами евро на март, апрель, май. Есть три критерия, и два из них должны быть выполнены: либо оборот упал на 30%, люди посланы домой, но их трудовые договоры не расторгнуты, либо на 30% сократилась их зарплата. В этом случае государство доплачивает минимально 584 евро и максимально 1000, до 70% зарплаты брутто. Предприятие при этом обязано платить 150 евро брутто плюс социальный налог и налог в Кассу страхования от безработицы. Но частное предприятие может платить и больше 150 евро.

- Этот пакет рассчитан на 2-3 месяца. Что дальше?

- В ближайшее время мы выйдем со вторым пакетом, который связан с инвестициями публичного сектора, с вопросами местных самоуправлений. Мы должны думать о том, что будет, если люди не смогут платить жилищный кредит и банки могут сказать, что теперь это имущество подлежит реализации. Мы хотим, чтобы в кризис люди сохранили свои дома, хотим помочь их финансировать, хотим помочь с государственными гарантиями, если нужно. Что будет через 2,5 месяца? У государства есть резервы, государство готово выходить с этими пакетами экономических мер поэтапно, в зависимости от того, как кризис будет развиваться.

- Ваш прогноз: как долго продлится кризис в условиях нашей страны? Чрезвычайное положение может быть продлено еще на несколько месяцев?

- Честный ответ: мы этого не знаем. Сегодня мы говорим о том, что чрезвычайное положение будет действовать до 1 мая, если государство не решит иначе. Если мы посмотрим на опыт других стран - Китая и Сингапура, которым удалось победить этот вирус, то это заняло два с половиной-три месяца, не меньше. Если мы сможем остановить болезнь, переломить тенденцию к росту и количество случаев начнет снижаться, например, неделю, то это уже будет четкий сигнал о том, что нам что-то удалось сделать. Сегодня мы пока, к сожалению, не достигли этой фазы.

- Наши больницы готовы к итальянскому сценарию?

- У нас, если взять Северо-Эстонскую Региональную больницу, Тартускую клинику, Западно-Таллиннскую больницу, Восточно-Таллиннскую больницу, Пярнускую и другие больницы, созданы кризисные рабочие группы. Спланированы шаги по борьбе с COVID-19. Если инфекция будет распространяться, то мест в инфекционных отделениях будет создаваться все больше и больше. Не говоря уже о том, что некоторым понадобится интенсивное лечение. Но все это делается за счет чего-то другого. Если мы посмотрим на плановые приемы, то они в значительной степени отменены по всей Эстонии. Если, я подчеркиваю, это не представляет угрозы для жизни. Если речь идет о раке или сердечно-сосудистых заболеваниях, то пациента, конечно, примут. Но все же в значительной степени плановая медицинская помощь приостановлена, и это, конечно, проблема для людей. Например, многие сегодня должны отложить свою операцию на коленном и тазобедренном суставе.

- Вы довольны работой Департамента здоровья?

- Я думаю, что говорить сейчас, во время кризиса, что я доволен работой Департамента здоровья или еще кого-то… Везде я вижу пробелы и возможности делать что-то быстрее и лучше. Но мы должны понимать, что коронавирус стал неожиданностью не только для Эстонии, но и для всего мира.

- Что происходит с Сааремааской больницей? Они просили помощи у Департамента здоровья и не получили ее.

- С Сааремааской больницей сегодня заключено соглашение еще на неделю. Всех коронапозитивных оттуда увозят, таково было их желание. Через неделю ситуацию нужно будет переоценить, с учетом того, каково будет распространение вируса в Эстонии. Мы должны учитывать, что если больных доставляют в Ляэне-Таллиннскую больницу или Пярнускую больницу, то и там распространение вируса может пойти в гору. На Сааремаа сегодня 7 палат интенсивной терапии, мы стараемся держать их по возможности пустыми. Конечно, мы помогаем Сааремаа. Автотестирование там снова открыто, бригада для тестирования работает. И если Сааремаа понадобится еще медицинский персонал, значит нужно будет его туда послать. Общение с Сааремаа идет ежечасно.

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