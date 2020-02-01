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Конвейер новостей / ПравопорядокМужчина, ударивший свою пожилую мать, взят под стражу на срок до двух месяцев

Дата публикации: Вчера, 16:43 Просмотрено: 101

21 марта в полицию поступило сообщение, что в Йыхви, в квартире в доме по Нарвскому шоссе 47-летний мужчина ударил свою 80-летнюю мать. Полиция задержала его в качестве подозреваемого, по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и разрешения Вируского уездного суда его взяли под стражу на срок до двух месяцев.

Мужчина, ударивший свою пожилую мать, взят под стражу на срок до двух месяцев

Иллюстративное фото

Подозреваемый раньше наказывался в уголовном порядке за применение физического насилия. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргит Луга сказала, что задержанный ранее применял физическое насилие в отношении своей пожилой матери и сейчас совершил преступление во время испытательного срока.

Следователь по особым делам Йыхвиского отделения полиции Галина Латт просит всех людей, которые страдают в семье от насилия в близких отношениях сообщить об этом как можно быстрее полиции. "Чем раньше нам поступит информация, тем быстрее сможем пресечь ситуацию о помочь. В этом полиция не действует одна, в сотрудничестве с другими организациями мы делаем все возможное, чтобы такие ситуации разрешались как можно быстрее", – сказала Латт.

Что делать?

∙ Если в беде вы сами или услышите брань, крики, просьбы о помощи, например, из соседней квартиры, позвоните сразу на 112.

∙ Самому физически вмешиваться не надо - преступник может напасть и на постороннего человека.

∙ Если ваш знакомый или близкий стал жертвой насилия в близких отношения, поддержите его и расскажите, что можно обратиться в полицию, к службе помощи жертвам, в женский опорный центр и к врачу, чтобы зафиксировать повреждения.

∙ Телефон службы помощи жертвам 116 006, контакты опорных центров есть на www.palunabi.ee.

∙ Специалист службы помощи жертвам есть в каждом отделении полиции.

∙ Если видите ребенка, нуждающегося в помощи, позвоните на 116 111 или напишите на www.lasteabi.ee.

∙ Важно, чтобы и дети знали: если по какой-то причине ребенок боится рассказать что-то родителю, можно поговорить с полицейским, своим семейным врачом, учителем или родственником, которому ребенок доверяет.

Департамент полиции и погранохраны
Идаская префектура

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